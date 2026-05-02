Vas a empezar a verlas en las carreteras: porqué hay matrículas rosas

Francia ha introducido una novedad en materia de seguridad vial que ha llamado la atención de muchos conductores y que, al menos por ahora, no tiene reflejo en España. El cambio afecta a las matrículas provisionales y consiste en incorporar un nuevo color para facilitar la identificación de determinados vehículos. El tono elegido ha sido el rosa, una opción llamativa que permite a las fuerzas de seguridad reconocer con mayor rapidez los automóviles incluidos en este sistema especial.

La medida está en vigor en el país vecino desde el 1 de enero de 2026 y se aplica tanto a conductores particulares como a profesionales. Su objetivo principal es reforzar el control sobre los registros temporales, un ámbito en el que las autoridades francesas han detectado posibles irregularidades. Cada año se emiten más de 400.000 matriculaciones provisionales, por lo que el Gobierno francés ha decidido modificar el sistema para hacerlo más visible y reducir el riesgo de fraude.

Estas nuevas placas rosas afectan a vehículos nuevos o usados que todavía están pendientes de recibir la documentación definitiva. También se incluyen los coches destinados a la exportación y aquellos vehículos nuevos, completos o incompletos, que se venden para ser sometidos a trabajos de carrocería. Hasta ahora, Francia utilizaba placas provisionales identificadas con el código “WW”, pero las autoridades consideran que este modelo podía ser objeto de un uso indebido.

El funcionamiento del sistema mantiene ciertos plazos. Si el certificado definitivo del vehículo todavía no ha sido expedido, la autorización provisional puede prorrogarse una vez de forma automática cuando finalizan los dos meses iniciales de validez. La diferencia es que, con el nuevo color, los agentes pueden detectar de un vistazo si un vehículo circula con este tipo de matrícula y comprobar con más facilidad su situación administrativa.

El rosa no es un color elegido al azar. Precisamente por ser poco habitual en las carreteras, permite que estas placas no pasen desapercibidas. Además, incorporan una fecha clave que ayuda a controlar el periodo de validez y a evitar que un registro provisional se utilice más tiempo del permitido. De este modo, la medida busca mejorar tanto la vigilancia policial como la trazabilidad de los vehículos afectados.

La pregunta que se hacen muchos conductores españoles es si este sistema podría terminar implantándose también en España. De momento, la Dirección General de Tráfico no ha comunicado ninguna medida similar ni ha anunciado cambios relacionados con la llegada de matrículas rosas a las carreteras españolas. Por tanto, no existe por ahora una confirmación oficial sobre una posible adaptación de este modelo francés.

Aunque España no utiliza actualmente matrículas rosas, sí cuenta con un sistema propio de colores para identificar determinados tipos de vehículos o situaciones administrativas. Las placas verdes se emplean en algunos casos para vehículos de origen extranjero, nuevos o vinculados a embajadas. Las matrículas rojas se reservan para vehículos en pruebas, de fabricantes o en determinadas situaciones temporales, mientras que las azules identifican a taxis y vehículos de transporte con conductor.

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Por ahora, las matrículas rosas son una novedad francesa pensada para reforzar el control de los permisos provisionales y combatir posibles fraudes. En España, cualquier cambio de este tipo tendría que ser comunicado oficialmente por la DGT antes de aplicarse, por lo que los conductores deberán seguir atentos a futuras decisiones en materia de identificación de vehículos.