Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Ya está llegando a su fin el puente de mayo y el tiempo parece que no acompaña del todo. Las lluvias y tormentas phan puesto a puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos por lluvias y tormentas han estado en Granada y Jaén; Teruel y Zaragoza; Albacete y Guadalajara; Álava y Vizcaya; y Valencia. En Galicia, bajarán las temperaturas mínimas.

AEMET explicaba que se dará una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas que desde primeras horas probablemente sean fuertes en la Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha, sin descartar aledaños. Estos chubascos también afectan a otros puntos del tercio oriental, aunque lo harán de forma dispersa. Por ello, hay que extremar la vigilancia a la hora de salir a la carretera.

Si tus escobillas empiezan a hacer cierto ruido, debes cambiarlas inmediatamente. Porque eso significa que se desgastan muy rápidamente. Con el tiempo, el mal tiempo o el calor del verano, las escobillas se secan y se endurecen. Se deterioran y hacen una especie de "chirrido" cuando están en uso. A largo plazo, unos limpiaparabrisas deteriorados pueden ponerte en peligro. Por eso es vital sustituirlas rápidamente por unas nuevas. Como norma general,los expertos recomiendan cambiar las escobillas del limpiaparabrisas cada año. Tanto las delanteras como las traseras.

No obstante, existen algunos trucos para mantenerlas en perfecto estado. El líquido limpiaparabrisas o el agua jabonosa funcionan bien, así como el alcohol de quemar. También puedes pulverizar un desengrasante en los ejes de las escobillas. Esto ayudará a que giren con más suavidad. Otro punto importante es comprobar que las ramas no estén dobladas.

Los limpiaparabrisas que ejercen demasiada presión sobre el parabrisas pueden dañarse más rápidamente. Por último, no olvides tener siempre líquido limpiaparabrisas en el coche.

Debes tener en cuenta que un mal uso de estas escobillas pueden conllevar sanciones económicas para el conductor. Echar agua a otros vehículos cuando activamos el botón para echar líquido limpiaparabrisas está sancionado con 200 euros de multa. Las multas por llevar las escobillas de los limpiaparabrisas en mal estado son de 80 euros sin pérdida de puntos y si el mecanismo no funciona para nada, los agentes de tráfico podrían incluso obligarnos a detener el vehículo.