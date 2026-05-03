Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Llega la primavera, el buen tiempo y el momento de salir al exterior a disfrutar del deporte al aire libre. Recuerda que en caso de tener alguna incidencia en carretera debes colocar la baliza v-16, que tienes que llevar en la guantera y colocarlo en el capó del coche cuando tengas una avería. Es un elemento obligatorio, por lo que no colocar este dispositivo puede ser motivo de una multa de 80 euros.

Pero eso no es todo lo que debes vigilar. Con el buen tiempo, la bicicleta está ganando cada vez más protagonismo , puesto que hay una tendencia creciente de personas que la emplean no solo para practicar deporte, sino para disfrutar de su tiempo libre o a modo de transporte en la ciudad. Así que si estás pensando en hacer un viaje o una ruta y quieres llevarte la bicicleta, es fundamental que conozcas cómo transportarla en el coche de forma correcta para evitar recibir una multa de Tráfico.

La forma más fácil y económica de transportar una bicicleta es utilizando el maletero del coche, siempre que su tamaño lo permita. No obstante, debes tener en cuenta lo siguiente: estás obligado/a a mantener tu propia libertad de movimientos, a tener un correcto campo de visión y a centrar tu atención a la conducción para garantizar tu seguridad y la del resto de pasajeros, por lo que la bicicleta no debe molestarte en ninguno de los casos y debes asegurar la bicicleta dentro del coche de forma correcta para evitar que se mueva durante el trayecto o que pueda golpear a algún pasajero en caso de que se produzca un frenazo brusco o una colisión. Es recomendable que evites tener objetos suelos dentro del habitáculo.

En caso de no poder hacer uso del maletero para transportar la bicicleta, siempre puedes recurrir a un portabicicletas, ya sea de techo, de portón o de gancho de remolque. No obstante, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: el portabicicletas no puede sobresalir más del 15% de la proyección en planta del coche. Por ejemplo, si tu vehículo mide cuatro metros, el portabicicletas podrá sobresalir como máximo 60 centímetros, la instalación del dispositivo debe ser segura y correcta, de forma que ni el sistema ni la carga puedan caerse o desplazarse de manera peligrosa, la carga que sobresalga por detrás del coche debe estar señalizada con la señal V-20. Si las bicicletas ocupan todo el ancho del vehículo, debes colocar dos señales, cada una en un extremo de la carga.

Las bicicletas transportadas no pueden sobresalir por los laterales del coche. Además, el portabicicletas no puede ocultar ni tapar los dispositivos de alumbrado o señalización del coche. En ese caso, debes instalar todos los dispositivos de alumbrado y la placa de matrícula en la parte exterior del portabicicletas.

Si no cumples con las normas y pones en peligro tu seguridad y la del resto de usuarios de la vía, puedes enfrentarte a distintas sanciones económicas: por no señalizar de forma correcta la carga que sobresale longitudinalmente del coche o de su proyección en planta, te pueden poner una multa de 80 euros; por circular con un portabicicletas que tapa los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, las placas o los distintivos obligatorios, puedes recibir una sanción económica de 80 euros; si la carga no está correctamente colocada y cae a la vía, creando un grave peligro para el resto de conductores, te pueden poner una multa de 500 euros y por circular con un vehículo cuya carga puede arrastrar, caer o desplazarse de forma peligrosa, te pueden poner una multa de 200 euros.