Atención conductores: la multa de 200 euros que van a recibir los conductores de furgonetas y camper a partir de noviembre por frenos, neumáticos

El futuro de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España apunta a "más gestión inteligente" frente a la prohibición "indiscriminada": "ZBE más precisas, más controladas, más conectadas con el transporte público y, en algunas ciudades, combinadas con instrumentos de precio como peajes urbanos muy selectivos (por horarios de accesos masivos, por ejemplo) o fiscalidad del uso".

Así lo explica en una entrevista concedida a Europa Press Ramón Ledesma, socio de Impulso by Pons y experto en movilidad, regulación y seguridad vial tras las eliminación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) para vehículos contaminantes en Francia.

En la actualidad, según detalla Ledesma, la Unión Europea "impone obligaciones jurídicas reales en materia de calidad del aire y emisiones, pero no establece una obligación general de implantar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades".

"Lo que Bruselas exige es cumplir resultados", indica el experto, que añade que la nueva Directiva europea de calidad del aire, en vigor desde el 10 de diciembre de 2024, endurece los límites para 2030 y "obliga a los Estados a medir, planificar y adoptar medidas eficaces cuando haya superaciones". De hecho, Ledesma destaca que "reduce en más de la mitad el valor límite anual de PM2,5 y refuerza los planes de calidad del aire".

En paralelo, el experto recuerda que la normativa Euro 7, aprobada en 2024, empezará a aplicarse a nuevos tipos de turismos y furgonetas desde el 29 de noviembre de 2026 e incorpora no solo emisiones de escape, sino también frenos, neumáticos y durabilidad. Entre sus novedades, Euro 7 introducirá pruebas de emisiones en condiciones de conducción real y requisitos de durabilidad ampliada, para asegurar que los vehículos mantengan bajos niveles de emisiones a lo largo de su vida útil, explican desde RACE:

A diferencia de las normas anteriores, la norma Euro 7 se aplica de manera uniforme a todos los tipos de vehículos, incluyendo coches, furgonetas, camiones y autobuses (si bien estos dos últimos tendrán una moratoria de dos años para adaptarse a ella). Esto elimina las disparidades entre diferentes categorías de vehículos y asegura una reducción integral de las emisiones.

Aunque las multas directas por incumplimiento de emisiones afectan principalmente a los fabricantes, los conductores se enfrentan a sanciones de 200 euros por incumplir restricciones en Zonas de Bajas Emisiones