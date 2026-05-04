Aviso a los conductores con matrículas "LVV" a "MDF" por la novedad este 2026: multas de 200 euros por conducir sin su nueva v-19

Sorpresa en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por lo ocurrido a partir de este 2026. Y es que este año ha entrado en vigor la versión 7.9 del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV (MPITV), que sustituye al 7.8 del año anterior. Su función es establecer los criterios, tanto técnicos como operativos, que deben seguir todas las estaciones de ITV que hay por el territorio nacional, tal y como explican los expertos de RACE.

Una norma que viene con diferentes novedades en cuanto a pasar la inspección a nuestros coches. Ciertos cambios en las fechas de obligación y aplicación de homologaciones en cinturones, vidrios de seguridad, retrovisores, señalización y alumbrado: el manual incluye actualizaciones técnicas y de procedimiento en el tratamiento de estos elementos para asegurar una interpretación más uniforme de defectos y conformidad, especialmente en vehículos más modernos.

RACE explica que esta norma endurecerá todavía más las inspecciones ITV: "Se espera que la Euro 7 entre en vigor en noviembre de 2026. Las inspecciones de la ITV se tendrán que adaptar, y para este nuevo tipo de vehículos con la homologación más restrictiva serán todavía más rigurosos con la medición de los gases contaminantes, tanto de las partículas NOx y de CO2; también medirán las partículas abrasivas resultantes del desgaste de los frenos y los neumáticos. Los vehículos Euro 7 deberán monitorizar sus propias emisiones durante toda su vida útil, datos que serán leídos en la ITV. De igual modo, también se comprobará la salud y durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables". Por lo tanto ahora vamos a tener que tener nuestro vehículo bien controlado a la hora de pasar la ITV.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recuerda que 4 de cada 10 conductores circula con la ITV caducada, un hecho muy grave que hace peligrar sus vidas y la de los demás conductores, que además implica una multa importante.

Tal y como recuerdan desde RACE, "todos aquellos vehículos (turismos y motos) que se matricularon por primera vez en 2022 tienen que pasar la ITV en 2026 para conseguir la etiqueta o v-19. Esto es debido a que no necesitan pasar la inspección hasta pasados cuatro años. Las matrículas a las que les corresponde por primera vez la ITV en 2026 van desde la LVV hasta la MDF".

Recuerda que la multa por circular con la ITV caducada es de 200 euros (100 euros con pronto pago). Esta sanción se aplica también si el vehículo está estacionado en la vía pública. En caso de ITV desfavorable, la multa es de 200 euros, mientras que si es negativa (fallos muy graves) asciende a 500 euros y el vehículo queda inmovilizado.