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Aviso a los conductores, la nueva matrícula rosa que cada vez se está viendo más en las carreteras españolas

Una situación que se está viviendo desde hace unos meses

Avido a los conductores, la nueva matrícula rosa que cada vez se está viendo más en las carreteras españolas

Avido a los conductores, la nueva matrícula rosa que cada vez se está viendo más en las carreteras españolas / Freepik

Benito Domínguez

El pasado 1 de enero entró en vigor en España una nueva normativa que obligaba a los conductores a llevar la baliza v-16 conectada en todos los coches españoles, pero también desde entonces se ha comenzado a ver en las carreteras españolas coches con una matrícula rosa.

Y esto se debe a una reforma en el sistema de matriculación que han hecho en nuestro país vecino Francia. Desde el 1 de enero se han puesto en circulación las matrículas de color rosa que son provisionales y están destinadas para los automóviles que circulan en situación temporal.

Un hombre visto desde el retrovisor de su coche.

Un hombre visto desde el retrovisor de su coche. / Freepik

La medida tiene el objetivo de mejorar la supervisión policial y aduanera de los vehículos. Y es que antes, en lugar de la matrícula rosa, se emitía una matrícula similar a la normal, pero con unos caracteres identificativos de su temporalidad, lo que hacía que se confundiera fácilmente.

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Futuro

Una medida de la que el Gobierno español podría tomar nota, y quién sabe, es posible que en el futuro veamos más matrículas de este tipo. De momento, solo veremos las de los coches franceses que, debido a la cercanía territorial, se acerquen a España, ya sea por ocio o por trabajo.

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