Multado con 200 euros un conductor que circulaba respetando la velocidad adecuada pero la cámara cazó lo que pasaba en el asiento del copiloto: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Hay más de 200 cámaras que se ocupan solo de vigilar estas situaciones
Quince personas han resultado heridas de diferente consideración a lo largo del puente de mayo, de jueves a domingo, en un total de 44 accidentes contabilizados en las vías autonómicas. Han sido dos heridos graves, doce leves y uno pendiente de valoración. No ha habido fallecidos.
Según datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press, el jueves día 30 de abril se registraron diez accidentes en los que cinco personas resultaron heridas, una grave, tres leves y otra pendiente de valoración.
Al día siguiente, sábado 1 de mayo fueron once los accidentes y hubo tres heridos leves. Por su parte, en la jornada del domingo 2 de mayo una persona resultó herida grave y cinco heridas leves en 18 accidentes. Por último, este domingo 3 de mayo hubo cinco accidentes con el resultado de un herido leve. Un puente en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha seguido muy cerca la velocidad de los vehículos y ha controlado las carreteras españoles con efectivos, drones y radares.
Sin embargo, también existe un tipo de dispositivo cuyo objetivo no es medir solo la velocidad de los vehículos, sino velar por qué conductor y copiloto lleven el elemento de seguridad obligatorio: el cinturón de seguridad.
Tal y como explican los expertos de RACE el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, y no usarlo (o no llevarlo correctamente abrochado) puede acarrear una multa de 200 euros, a los que hay que sumar la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir (antes eran tres) si además eres el conductor. En 2022, por ejemplo, se impusieron un total de 105.996 multas por este motivo, convirtiéndose en la quinta causa de sanción en las carreteras españolas. Según consta en el artículo 117 del Reglamento General de Circulación, “el conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas”
Además, la DGT cuenta con 227 cámaras específicas para vigilar que los ocupantes del vehículo lleven el cinturón de seguridad puesto. Una medida que también afecta a los copilotos y a las personas que viajen en la parte trasera del vehículo. Y es que todos los ocupantes de un vehículo deben llevar el cinturón de seguridad correctamente abrochado mientras el vehículo está circulando. No usarlo, o llevarlo incorrectamente, supone un grave riesgo para todos, además de una multa de 200 euros que se agrava con la pérdida de cuatro puntos del carnet en caso de que seas el conductor.
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