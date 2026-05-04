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Multado con 200 euros en un control un conductor que respetaba la velocidad y la distancia de seguridad, pero olvidó un importante documento: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Hay que tener en cuenta todas las obligaciones antes de coger el coche

Multado con 200 euros en un control un conductor que respetaba la velocidad y la distancia de seguridad, pero olvidó un importante documento: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros en un control un conductor que respetaba la velocidad y la distancia de seguridad, pero olvidó un importante documento: la Guardia Civil extrema la vigilancia / Guardia Civil

Benito Domínguez

Conducir un coche es una responsabilidad para el conductor y hay que tener en cuenta todas las obligaciones antes de coger el coche, no solo cuando estamos conduciendo. Y es que nos podemos ganar una multa de 200 euros en un control a pesar de haber llevado la velocidad adecuada y mantenido la distancia de seguridad, sobre todo si olvidamos un importante documento. Y ojo, porque la Guardia Civil está extremando la vigilancia.

Y es que durante un control de tráfico, los agentes de la Guardia Civil podrán solicitarnos la documentación del vehículo en regla, además del carné de conducir.

Un control de tráfico.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Esto supone entregarle al agente, entre otros documentos, el permiso de circulación del vehículo, así como el documento de la Inspección Técnica de Vehículos que asegura que nuestro coche está en perfectas condiciones para circular.

Estos documentos tienen que estar, de forma obligatoria, en nuestro coche.

Antiguamente también se solicitaba un justificante de haber pagado el seguro del coche. Sin embargo, eso ahora ya no es necesario ya que los agentes pueden comprobarlo de forma telemática.

Otra cosa que también tenemos que llevar de forma obligatoria en el coche es la baliza v-16 conectada con la DGT. Y ojo, porque hasta el 1 de enero de 2026 se permitía llevar una baliza que no tuviera conexión, que también estaba homologada por la DGT pero que perdió dicha homologación una vez que entró en vigor la nueva norma de la baliza conectada.

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Multa

No llevarla supone una multa de 80 euros, algo a tener muy en cuenta cuando cogemos el coche. El coste de estas balizas conectadas con la DGT oscila entre 30 y 50 euros.

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