Aviso a los conductores que no tienen la v-19 en mayo: el plazo de 30 días para conseguirla y multas de 200 euros

A la hora de circular con nuestro vehículo debemos respetar todas las normas de circulación en carretera si no queremos ser sancionados. Pero, ojo, también hay que llevar al día todos los aspectos internos de nuestro coche en carretera.

Uno de los más importantes es tener la etiqueta v-19 en regla. Este indicativo es el que muestra que nuestro coche ha pasado correctamente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y es apto para circular. En mayo de 2026, corresponde pasar la primera ITV (al cumplir 4 años) a los turismos matriculados en 2022 con letras comprendidas, aproximadamente, entre LXS y LYJ. Es esencial revisar la fecha exacta en el permiso de circulación para evitar multas, ya que la periodicidad es obligatoria.

La Ley de Seguridad Vial es bastante clara al respecto: no se puede circular con la ITV caducada incluso aunque hayas pedido una cita previa. Es ilegal y conlleva una multa de 200 euros (100 euros por pronto pago dentro de los 20 días naturales desde que recibiste la multa). Peor es todavía si circulas con la ITV negativa. En ese caso, la multa es de 500 euros, explican los expertos en RACE.

Con la ITV se revisa que el coche esté en buen estado y para eso hay establecidos unos plazos de comprobación. Si se sobrepasan, la seguridad del propio conductor y la de los demás conductores se va a ver comprometida por la falta de previsión del dueño del vehículo.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) normalmente envía una carta al domicilio del propietario del vehículo para avisarle con tiempo de cuándo va a caducar la ITV, para que realice la inspección y solicite una cita previa con margen. De hecho, la ITV se puede pasar hasta 30 días antes del vencimiento y en la tarjeta ITV de tu coche no se va a adelantar el plazo de la inspección para la siguiente vez. Por ejemplo: si tu coche tiene que pasar por primera vez la ITV el 18 de marzo de 2026 y vas a la inspección el 18 de febrero de 2026, la siguiente fecha de inspección que constará será el 18 de marzo de 2030, aclaran desde RACE.

Recuerda que para saber si te corresponde la primera ITV de un coche nuevo, debes fijarte en la fecha de primera matriculación que aparece en el permiso de circulación. En España, un coche nuevo o una moto deben pasar la primera ITV a los 4 años desde su primera matriculación.