Multado con 200 euros un conductor que estaba parado en un semáforo rojo, esperando pero falló con la señal V-1: la Guardia Civil extrema la vigilancia en ciudad

A la hora de circular por ciudad o poblado hay que tener en cuenta todas las señales que nos rodean y respetar las normas de ráfico para evitar ser sancionados o poner en peligro a otros conductores o peatones.

Tras la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en 2022, el enfoque de la Dirección General de Tráfico ha ido evolucionando hacia una idea bastante clara: más que multiplicar las normas, se trata de hacer cumplir mejor las que ya existen y desarrollar aquellas que estaban pendientes. Eso se traduce en nuevas obligaciones concretas —como la baliza V16— y en un refuerzo de la vigilancia en carretera, explican los expertos de RACE.

De hecho, en una declaración reciente, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha defendido este martes que con las balizas de señalización de emergencia y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás"

Hay que recordar que no llevar esta baliza se considera una infracción leve, sancionada con 80 euros y sin pérdida de puntos. Recuerda que la baliza debe estar homologada y conectada con la plataforma DGT 3.0; de lo contrario, se considera que no cumples con la normativa. Como ocurre con la mayoría de sanciones de tráfico, este importe puede reducirse en un 50% si se abona en el plazo establecido.

Pero, más allá del uso de este nuevo dispositivo, existen multas que hay que tener en cuenta este 2026. Como explican desde RACE, la sanción por utilizar los carriles VAO sin cumplir los requisitos de ocupación se mantiene en 200 euros, pero lo que sí ha cambiado es la forma de controlarlo. Cada vez es más habitual que se utilicen sistemas automáticos capaces de detectar cuántas personas viajan en el vehículo, lo que reduce el margen para usarlos de forma indebida.

En situaciones de tráfico lento o retenciones, también conviene prestar atención. Formar el pasillo de emergencia para facilitar el paso a ambulancias, policía o bomberos, que avisan a los demás condcutores a través de la señal V-1 (dispositivo luminoso de color azul utilizado por los vehículos de policía y otros servicios de emergencia como bomberos o ambulancias) en España para indicar que están en servicio urgente no es una recomendación, sino una obligación. No hacerlo puede acabar en una multa de 200 euros. Aunque la norma no es nueva, su control se ha ido reforzando en los últimos años.