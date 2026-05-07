Atención conductores, adiós a las tres luces de los semáforos: el nuevo aviso para que los coches se detengan que busca ayudar a las personas usuarias más vulnerables

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad, ha empezado a eliminar el ámbar intermitente de los semáforos situados en algunas intersecciones de vías de la ciudad detectadas como conflictivas y de alta accidentabilidad e identificadas como puntos de atropellos. Estos cruces están ubicados en los barrios de Mestalla y l'Exposició.

El consistorio, que ha informado de esta actuación en un comunicado, ha señalado que esta intervención es el inicio de otras, que se realizarán semanalmente, para "eliminar en lo posible los ámbares intermitentes".

En una primera tanda se ha actuado en la incorporación desde el Puente de la Exposición a la Alameda (en ambos sentidos); en la incorporación de plaza de Zaragoza hacia el Puente de Aragón y en la plaza de Zaragoza hacia la Alameda (dirección Palau de la Música).

En todas estas intersecciones existía una fase de ámbar intermitente para el tráfico motorizado al tiempo que se activaba el verde tanto para peatones como para ciclistas y vehículos de movilidad personal. A partir de ahora, se elimina el ámbar intermitente y se mantiene el rojo total mientras dura la fase de verde para las personas usuarias más vulnerables, ha precisado el Ayuntamiento.

Desde esta administración local han remarcado el objetivo de "reducir a la mitad para el año 2030 los siniestros de tráfico con heridos graves y fallecidos, en línea con los marcados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en su Estrategia de Seguridad Vial 2030".

Para ello se han elaborado dos planes: por un lado, el Plan Director de Seguridad Vial por parte del área de Movilidad y, por otro, el Plan Vector de la Policía Local de València. Este último es un programa de actuación que aterriza las grandes líneas previstas por el Plan Director y que incluye actuaciones concretas dirigidas a alcanzar los objetivos de reducir los siniestros con heridos graves y fallecidos a la mitad, ha señalado el consistorio.

Por lo que respecta a las víctimas mortales, desde la administración municipal han indicado que "el número se ha reducido significativamente entre 2019 y 2025", concretamente en un 28 por ciento. Asimismo, ha expuesto que son los usuarios más vulnerables los que representan el mayor porcentaje de siniestros con muertes, el 84,6 por ciento.

De las 182 personas que en 2025 sufrieron lesiones graves, las relacionadas con motocicleta ocupa el primer puesto con 81, seguidas de los peatones con 50, los vehículos de movilidad personal (VMP) con 27 personas y las bicicletas, con 12. En turismo se han contabilizado 7 lesionados graves.

El Ayuntamiento ha añadido que desde 2019, "el incremento de la siniestralidad de los VMP (patinetes) y la gravedad de las consecuencias es claro: de 346 siniestros en 2019 se ha pasado a los 825 en 2022, a los 1.054 en 2024 y a los 1.192 en 2025".

Así, ha expuesto, "se constata que la irrupción de los vehículos de movilidad personal ha supuesto que las personas usuarias ya tengan una implicación en el 13 por ciento de los siniestros" y que representen "el 23 por ciento de los fallecidos y el 15 por ciento de los lesionados graves".

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Por lo que respecta al resto de usuarios de la vía, los siniestros en bicicleta implicados se mantienen por debajo de los niveles de 2022, "cuando se produjo el importante incremento". La siniestralidad de motocicletas y ciclomotores experimentó un descenso respecto a 2024, con las colisiones como tipología predominante. Los accidentes con peatones implicados aumentaron respecto a la serie histórica, con el atropello como motivo principal.