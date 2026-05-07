Multado con 200 euros un conductor en ciudad por desobedecer la indicación de la S-13 pese al ir a la velocidad indicada: la Guardia Civil extrema la vigilancia más que nunca

A la hora de circular por ciudad debemos estar atentos a todas las señales que nos rodean. Por lo general, los conductores están pendientes de semáforos y radares de velocidad o foto-rojo. Sin embargo, existen otro tipo de indicaciones que a veces, pro prisa o despiste, se ignoran y pueden suponer un peligro para los peatones y una sanción grave para el conductor.

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra.

"En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, ha dicho que si funciona "la seguridad vial puede funcionar".

Ha sido con motivo de la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"Somos el país de Europa que más camina, que tiene más desplazamientos a pie", ha indicado para insistir en que "uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello".

Al hilo de ello, ha aludido a la situación de Galicia y sus condiciones "especiales" por la dispersión poblacional y los accidentes que se registran de peatones cuando van por vías que conectan distintas localidades rurales. "Es bueno hacer una reflexión y llamar la atención sobre la seguridad vial", ha insistido para contraponer la cifra de fallecidos en este ámbito frente a otros, con un muerto cuando usaba un patinete y dos por bicicleta en todo el año.

Por ello, una de las señales que hay que vigilar siempre, dado que es dónde se producen multitud de accidentes es la la S-13. La señal S-13 es una señalización vertical de obligación que indica la situación de un paso para peatones. No respetar la prioridad de paso en un paso de peatones señalizado (lo que implica desobedecer la indicación de la señal S-13) se considera una infracción grave.

Junto a esta señal, los conductores tienen otros indicativos visuales informativos de la prioridad de paso de los peatones como unas líneas blancas dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada, lo que hace característico al nombre de paso de cebra. También se pueden encontrar ciertos pasos de peatones en los que se suprime la parte central de una línea por cada carril de circulación.

No ceder el paso a peatones en un paso de cebra en España conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet. Esta infracción es considerada grave por la DGT al poner en riesgo a usuarios vulnerables, según informa el RACE.