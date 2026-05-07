A la hora de cirular por carretera los motoristas, del mismo modo que los condcutores de coche, deben extremar la precación y respetar todas la normad de tráfico, así como cumplir las propias en cuanto a mecabnismo de seguridad de refiere.

Una de las dudas que más ha surgido en los últimos meses es si los condcutores de estos vehículos deben usar de manera obligatoria la baliza v-16. La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara en este aspecto. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera. Dado su diseño con base magnética, estos son los puntos más frecuentes y recomendados para colocar la baliza: Depósito de gasolina, ya que ofrece una posición elevada y central; asiento o maletero, ideal si la moto cuenta con baúl y barra del espejo".

Por ello, no es obligatorio el uso de este dispositvo, pero sí recomendable. Lo que sideben tener en cuenta los motorisas ahora es respetar la normativa normativa ECE 22.06 Circular con un casco no homologado (que no cumpla la normativa ECE 22.06 o la anterior ECE 22.05) en España conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir. La norma ECE 22.06, vigente para nuevas homologaciones desde 2022, exige pruebas de impacto más rigurosas. "La nueva norma ECE 22.06 de la homologación de cascos, que entró en vigor el próximo 3 de julio de 2022, exige niveles más altos de seguridad en los cascos estableciendo el nivel de resistencia a 12 puntos de impacto. Por lo tanto, los accesorios que queramos añadir deben haber sido testados en la homologación. Incumplir esta norma podría conllevar una multa de 200 euros y retirada de cuatro puntos del carnet de conducir", explican desde Moto club de Mapfre.

A su vez con la nueva Ley de tráfico que entró en vigor en marzo de 2022 , el circular sin casco o sin un casco homolagdo se penaliza todavía más. Si antes eran 200 euros de multa y 3 puntos menos del carnet de conducir, ahora supone la retirada de 4 puntos con la misma cuantía. Si es el pasajero de la moto o ciclomotor quien no utiliza el casco, la multa no conlleva retirada de puntos.