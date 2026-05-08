Atención conductores: la Guardia Civil ya multa con 200 euros por la nueva S-991d, que obliga a detener el coche en carretera

Hay señales de tráfico que reconocemos de manera mecánica, casi sin firjarnos en ella, pero de un solo vistazo ya conocemos todo lo que implica. Sin embargo, las normas de circulación, al igual que los vehículos que van apareciendo y las nuevas normas que implican, van evolucionando y se van adoptando nuevos indicadores para regular un tráfico cad avez más cambiante.

Además de las sanciones por velocidad tras ser interceptados por un radar, existen otras señales similares que pueden confundir al conductor pero que tiene una finalidad específica y muy clara. Ejemplo de ello es la señal S-991d. Se trata de una nueva indicación de la Dirección General de Tráfico (DGT) introducida a finales de 2025 que advierte de la presencia de un radar en un STOP obligatorio. Saltarse esta señal al no detener el vehículo por completo en el cruce o intersección conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné.

Esta señal es similar a las de indicación de zona controlada por radar, aunque cambia el detalle del lazo izquiero de la señal, donde aparece una señal de Stop.

Tal y como explican los expertos de RACE, en el artículo 151 del Reglamento General de Circulación se mencionan las señales de prioridad que existen, entre las que están la R-2, que hace referencia a la detención obligatoria o stop.

Esta señal indica “la obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime”. Además, se añade que “si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía”.

Saltarse esta norma conlleva una falta grave y, por tanto, implica una sanción económica de 200 euros. Además de la multa de 200 euros, te pueden quitar hasta 4 puntos del carnet de conducir por no respetar la señal de stop, y esto incluye no detenerse por completo. No vale con que hagas un ceda el paso sin llegar a parar el vehículo.