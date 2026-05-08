Multa de 200 euros para un ciclista por cruzar el semáforo en verde sin tener en cuenta lo que ya publica el BOE: la guardia Civil extrema la vigilancia por la S-13

Con la primavera y la llegada del buen tiempo, con subidas de temperaturas y días que se alargan, son muchos los que dicen adiós al transporte público y al coche para recuperar la bicicleta como medio de transporte habitual para desplazarse al trabajo, de ocio o, simplemente, salir a dar una vuelta.

Moverse en bici es un placer para millones de ciudadanos y una forma divertida de hacer ejercicio mientras nos desplazamos a cualquier lugar. Sin embargo, del mismo modo que los conductores de coches y los motoristas, los ciclistas deben estar pendiente de las señales de tráfico a la hora de ir por ciudad, así como tener en cuenta una serie de normas que son de obligado cumplimiento solo para ellos.

Una de las sanciones más habituales ocurre con la señal S-13 y ocurre, en ocasiones, de forma inconsciente por parte del ciclista o por desconocimiento de la norma. Y es que esta señal se refiere a los pasos de peatones. El Reglamento General de Circulación (RGC) considera la bicicleta un vehículo, por lo que el ciclista debe bajarse y cruzar andando, comportándose como un peatón. Así lo establece el artículo 65 del RGC, que reserva el uso del paso de peatones exclusivamente a peatones, salvo señalización específica, explican los expertos de RACE. "Si vas con tu bicicleta y quieres cruzar un paso de peatones, debes proceder de la siguiente forma: detente antes del paso, bájate de la bicicleta y cruza el paso de cebra andando y empujando la bicicleta

Debes saber que la sanción por cruzar un paso de peatones montado en bicicleta se considera como grave, lo que conlleva una multa de 200 euros (100 euros por pronto pago), según se establece en el artículo 65.4 del Reglamento General de Circulación.

RACE también aclara que en un paso de peatones convencional, el coche tiene preferencia sobre el ciclista si este último cruza montado en la bicicleta, ya que los pasos de cebra son para peatones. El ciclista solo tiene prioridad si se baja y cruza a pie (como peatón) o si es un paso para ciclistas debidamente señalizado.

En el artículo 25 de la Ley sobre Tráfico se puede consultar en qué casos el conductor de una bicicleta tiene prioridad de paso respecto a otros vehículos. Por otros lados, los peatones deben saber que no pueden circular por un carril bici. El carril bici está destinado a la circulación de bicicletas. Los peatones únicamente pueden cruzar el carril bici en los puntos habilitados, pero no caminar por él de forma habitual, ya que esto genera situaciones de riesgo para ambos usuarios, aclaran desde RACE.