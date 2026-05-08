Multa de 800 euros y retirada de 231 vehículos por no cumplir el registro: la Policía ya toma medidas con controles tras la nueva norma de la DGT
Deben estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) tras la nueva norma que ya ah entrado en vigor
Los patinetes están en el punto de mira y las ciudades ya han comenzado a tomar medidas, multar e inmovilizar vehículos. El dispositivo activado por la Policía Local de Córdoba para el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ha supuesto, hasta la fecha, la retirada de 231 patinetes eléctricos a sus propietarios. Es el balance del primer mes de aplicación de esta campaña de refuerzo de la seguridad vial que persigue la adecuación a la normativa estatal y la reducción de los datos de siniestralidad.
Según ha informado el Ayuntamiento, este refuerzo de vigilancia se activó tras un período en que los agentes realizaron labores de información, concienciación y aviso a los usuarios, incluso alertando a través de las redes sociales acerca de la normativa, que establece que todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil, así como estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). De igual forma, está prohibido que los patinetes superen una velocidad de 25 kilómetros por hora o que circulen por aceras y zonas peatonales.
Por ello, el dispositivo policial ha reforzado los controles específicos para la detección de patinetes que se encontrasen en situación irregular, estuvieran estacionados indebidamente o generando un perjuicio para la movilidad. Los efectivos de la Policía Local han desplegado puntos en distintas localizaciones de la capital, especialmente aquellas diagnosticadas como de alto tráfico de vehículos de movilidad personal.
Del total de 231 patinetes retirados desde el inicio de la campaña, 85 han sido retirados ya del depósito por sus propietarios. Unos datos que para el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, "ponen de manifiesto que había muchos usuarios que no habían atendido a las campañas de concienciación".
Por este motivo, así como por el repunte de siniestros viales que involucran a VMP en los últimos meses, Coca se ha comprometido a "continuar con este dispositivo especial durante el resto del año, pues permite trasladar a la ciudadanía la importancia de cumplir las normas de circulación". Al respecto, ha recordado que "la Policía Local ha comenzado a sancionar con hasta 800 euros de multa a los propietarios infractores tras pasar varias semanas alertando a los usuarios de estos vehículos sobre la necesidad de registrarlos y de contar con seguro".
Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.
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