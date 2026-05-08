Stellantis y Leapmotor fabricarán un modelo conjunto para Opel en Zaragoza y otro solo de la marca china en Madrid

Cuando el río suena, agua lleva. El empuje internacional de Leapmotor y la apuesta por España que la pasada semana adelantábamos en El Periódico y Neomotor va tomando forma poco a poco. El Grupo Stellantis ha confirmado la producción de dos nuevos modelos en España con importantes vínculos con la marca china. El primero de ellos se localizará en Madrid, donde actualmente solo se producen el Citroën C4 y el C4X (incluiyendo sus versiones eléctricas), y el segundo será en Zaragoza, donde hoy fabrica el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon. Los dos nuevos modelos serán 100% eléctricos (por ahora).

La estrategia del grupo pasa por ofrecer una apuesta electrificada a precios asequibles y para ello cuenta con Leapmotor como socio estratégico. La marca china amplia su colaboración con Stellantis y, de paso, dota de contenido a una de sus plantas más emblemáticas, y pendientes de consolidación como es la de Villaverde en Madrid. Allí se producirán nuevos modelos de Leapmotor, empezando por el nuevo B05 (que inicialmente se especulaba para Zaragoza). Este modelo será el primero de otros que llegarán, asumiendo los requisitos de la Unión Europea, y con el sello industrial de ‘made in Europe’.

Leapmotor B05 / Xavier Pérez

Y para afianzar la apuesta por España y por Madrid, Stellantis transferirá la propiedad de la planta de su filial a la sociedad formada por el grupo europeo y Leapmotor (actualmetne con un 49% en manos de Leapmotor y un 51% de Stellantis), facilitando así la ampliación de las iniciativas conjuntas de compras aumentando la capacidad de hacer más asequibles los modelos del consorcio Stellantis.

Con ello también se apostará por la reducción de los tiempos de desarrollo, que tal y como confirmaba en exclusiva a El Periódico y Neomotor hace unos días en Pekín el CEO de Leapmotor International, Tianshu Xin, se encuentran en el umbral de los 24 meses. “Al decidir dónde localizar la producción, hay que considerar la disponibilidad de planta, la capacidad libre, el coste laboral, el coste energético y el ecosistema de proveedores. Y España es un lugar perfecto para empezar en Europa. La apuesta por Zaragoza tiene todo el sentido”, nos contaba. La idea es concentrar proveedores locales pero con una nueva estrategia de desarrollo, con lo que se conseguirán nuevos modelos en menos de dos años, ampliando la oferta del cliente en Europa.

Antonio Filosa, CEO del Grupo Stellantis, ha señalado al respecto que "este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor, un partner de confianza y uno de los productores de vehículos de nueva energía de más rápido crecimiento y más respetados a nivel mundial, es un verdadero beneficio para ambos. Se espera que apoye la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles para satisfacer las necesidades reales de los clientes. El anuncio de hoy refleja nuestra intención de profundizar en nuestra asociación y dar un paso más hacia colaboraciones aún mayores en el futuro”

Modelo conjunto en Figueruelas

La segunda pata de la expansión unificada con Leapmotor la tenemos en la planta de Figueruelas en Zaragoza, donde la marca china ya está realizando todos los trabajos de acondicionamiento para empezar a producir este mismo año el Leapmotor B10, un SUV del segmento C.

Coches en la línea de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / RAMÓN COMET - EUROPA PRESS

La planta aragonesa contará, ya en 2028 con un nuevo modelo fruto de esta colaboración conjunta, y es que Opel (que actualmente produce allí el Corsa), fabricará empleando procesos tecnológicos, componentes y desarrollos de Leapmotor un nuevo C-SUV. Este nuevo Opel ampliará la gama de la marca alemana de Stellantis, incialmente con un vehículo 100% eléctrico, pero en el futuro podrá recibir tecnología REEV (eléctrico de autonomía extendida) ya que el actual B-10 ya dispone de esta tecnología, asi como el C10 que ya se vende en nuestro país.

El nuevo coche de Zaragoza será el primero del nuevo desarrollo conjunto Stellantis-Leapmotor, y no será una calca del B10 sino que se tratará de un coche creado y concebido en el centro de diseño de Opel en Rüsselsheim. Se beneficiará del proceso de electrificación y escalado de Leapmotor con ese tiempo de desarrollo inferior a dos años.

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El CEO de Opel, Florian Huettl ha señalado que "El SUV será diseñado y creado por nosotros en Opel en Rüsselsheim y desarrollado por equipos internacionales ubicados en Alemania y China. La colaboración con Leapmotor permitirá un tiempo de desarrollo inferior a dos años. Con esto, Opel planea dar un paso importante en el desarrollo de vehículos eléctricos de vanguardia y accesibles para nuestros clientes”.