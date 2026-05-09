Adiós a a ver solo matrículas blancas por carretera en coches en 2026: la novedad con la letra "W" que ya sorprende con un nuevo color

El 2026 viene con novedades para los vehículos y no, en esta ocasión no hablamos de la baliza v-16, que tanta polémica ha generado en los últimos meses desde el anuncio de su obligatoriedad a partir del 1 de enero de este mismo año. Ojo, que también desde esa misma fecha comenzó a aplicarse la nueva ordenanza que regular la Zona de Bajas Emisiones que afecta a los vehículos sin etiqueta y regula a aquellos dependiendo de la letra que tengan en la pegatina.

Pero ahora te vamos a hablar de una novedad que afecta una parte clásica de nuestro coche. En España, además de la matrícula ordinaria con dos bloques de números (0000) y letras (AAA) de color negro sobre fondo blanco y con el logo europeo (fondo azul y estrellas amarillas) con una letra E en blanco, puede llegar una nueva matrícula desde Francia que, sin duda, será bastante llamativa en carretera. Se trata de las matrículas rosas, un formato que no sustituirá al sistema español, sino que identificará a los vehículos procedentes de otros países europeos que circulen con un registro temporal. Se emplean en países como Francia desde principios de 2026 para reemplazar las matrículas provisionales.

Su función es clara: señalar a los vehículos que aún no han completado la matriculación definitiva, facilitando que las autoridades puedan identificarlos a simple vista. Estas matrículas rosas mantienen el formato alfanumérico habitual, pero incluyen el prefijo específico "WW" (que indica registro temporal en Francia) sobre un fondo rosa.

Es muy típico que los conductores se vayan fijando en ellas mientras van al volante, ya que dicen más cosas de un coche de lo que pueda parecer. De hecho, las letras de una matrícula te permiten saber lo nuevo o no que es el coche. Además, las matrículas más antiguas también permiten saber la procedencia, ya que antes se incluían las letras de la provincia donde fue matriculado, como por ejemplo la letra M de Madrid o AB para Albacete En España existen una serie de matrículas que están prohibidas o tienen restricciones para evitar confusiones y ofensas. Por ejemplo, están prohibidas las combinaciones de letras que puedan formar palabras malsonantes y aquellas letras que sean fácilmente confundibles con otros números o letras. Así pues, las combinaciones como “PUT”, “CUL” o “KAK” y similares están excluidas. También hay algunas letras restringidas como la ‘Ñ’ o la ‘Q’ porque se pueden confundir muy fácilmente con las letras N y O, respectivamente. El primer coche que se matriculó en España fue hace ya más de 124 años, más concretamente en el año 1900 y en las Islas Baleares, según la DGT. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y más de un siglo después, a viernes 14 de junio, el último coche de España incluye ya las letras MSD. No obstante, son datos que se actualizan a diario, ya que la compra de coches se hace todos los días. El hecho de excluir las vocales responde a la intención de la DGT de evitar combinaciones malsonantes o acrósticos como ETA, FBI, ANO o PIS, entre otros muchos. Asimismo, de esta manera, se evitan combinaciones que dan lugar a nombres propios como EVA o ANA.

Este año ya se ha visto la llegada de la letra N, por lo que en 2026 y, siguiendo la progresión natural, los coches ya empezarán a lucir la letra P y Q. ¿Qué ocurrirá cuando se llegue a la "Z"?