Multan con 200 euros a un conductor por su reacción dentro del coche en un control de tráfico: la Guardia Civil se pone seria

La Dirección General de Tráfico (DGT) refuerza en cada camapaña de puentes feestivos o vacaciones la seguridad en carretera para evitar accidentes, siniestros e infracciones que puedan poner en peligro a los usuarios.

Por ello, hacen hincpaie en el uso de la baliza v-16 obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar cualquier incidencia en la vía, ya sea una avería o un accidente. La sanción por colocar este dispositivo en el capó en caso de avería en una vía interurbana asciende a los 80 euros. De hecho, el director general de la DGT), Pere Navarro, ha defendido que con las balizas de señalización de emergencia y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, ha dicho que si funciona "la seguridad vial puede funcionar".

Uno de los 'vigilantes' que vela por la seguridad de los conductores durante un operación salida es el Pegasus, los 'ojos' implacables de la DGT desde el cielo. Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo. Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA). Cada día realizan de forma habitual. 365 días al año, también en autopistas de peaje

La Guardia Civil también vigila que los vehículos circulen en regla, es decir, con la ITV al día y ninguna incidencia que suponga un peligro para los demás usuarios y para el propio conductor. Para ello, cuentan con dispositivos móviles para el control de la velocidad e incluso controles esporádicos de alcohol, ITV, etc.

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