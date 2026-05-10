Rueda de prensa del director de la DGT para sentenciar el futuro de la baliza v-16 tras el trámite en el Congreso para prohibir que sea obligatoria: casos que generan "incertidumbre"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido esta semana la nueva baliza V-16 porque "todo son ventajas" y cree que debería ser un signo de orgullo, además de aclarar que no habrá "marcha atrás" a pesar de los intentos de judicialización.

"Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás. Es un elemento de seguridad importante y es obligatorio. Y también sirve para evitar atropellos", ha defendido.

Navarro ha participado en la jornada 'Peatones y seguridad vial' organizada en A Coruña junto al Ayuntamiento y la Federación Gallega de Municipios y Provincias.

Sobre la baliza V-16, obligatoria para señalizar una emergencia en sustitución de los antiguos triángulos desde este año, ha dicho que está preocupado porque los intentos de judicialización, de llevar el caso a Europa y de abordarlo a nivel legislativo generan "incertidumbre".

Según Navarro, "todo son ventajas" porque "no hay que bajar del coche", "tienen luz" -a diferencia de los triángulos- y están conectadas, con unas 3.000 conexiones diarias registradas en la Dirección General de Tráfico.

"Deberíamos estar orgullosos", ha sostenido tras el aval de la Comisión Europea para utilizarla también en otros Estados miembros.

Unas declaraciones que llegan después de que hace unos días Vox registrara una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos. En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026". Asimismo, en caso de aprobarse esta enmienda, "no será exigible su conectividad con los sistemas de detección de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de los dispositivos. Los triángulos, por su parte, "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal". Vox se muestra está a favor de "mejorar" la seguridad vial de los españoles con "medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero, mediante estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de compleja visibilidad y climatología adversa