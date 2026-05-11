Multado con 800 euros por no colocar la nueva matrícula en el vehículo tras la nueva orden de la DGT: cuenta atrás e inmovilizaciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha puesto seria respecto a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) para controlar su uso, que no se modifiquen para aumentar la velocidad y que están perfectamente registrados, del mismo modo que los coches o los ciclomotores.

"Son vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Para poder circular, los VMP deberán contar con el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros y portar la etiqueta identificativa. Podrás inscribir un vehículo de tu propiedad de manera que, una vez inscrito, se generará un número de placa para el vehículo. Además, te entregaremos el certificado de inscripción digital en pdf con el que podrás adquirir una etiqueta identificativa con el número de inscripción con el formato M XXXX LLL Ayuda para que puedas colocarla en tu VMP a modo de matrícula. La etiqueta la podrás obtener en cualquier centro autorizado de expedición de placas de matrícula. En el caso de los VMPs que no estén certificados, pero que pueden circular hasta 22 de enero de 2027, no dispondrán de un número de certificado. Por ello, dentro del formulario de inscripción, deberán indicar "Vehículo no certificado" en el momento en el que se pida. Es importante que sepas que con el certificado de inscripción, también podrás solicitar la contratación del seguro obligatorio del VMP", explican desde la DGT.

La inscripción de un VMP conlleva el pago de la tasa 4.1 de 8,67 euros y se puede hacer Por internet, a través de nuestra aplicación. Debes disponer de DNI Digital o certificado electrónico en vigor o tus credenciales de Cl@ve para acceder a la aplicación.

Ya son muchos los ayuntamientos que han comenzado a hacer controles de tráfico en ciudad para comprobar los patinetes. El dispositivo activado por la Policía Local de Córdoba para el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ha supuesto, hasta la fecha, la retirada de 231 patinetes eléctricos a sus propietarios. "La Policía Local ha comenzado a sancionar con hasta 800 euros de multa a los propietarios infractores tras pasar varias semanas alertando a los usuarios de estos vehículos sobre la necesidad de registrarlos y de contar con seguro", explicaba el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca.

Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.