Multado con 200 euros tras conducir a la velocidad adecuada pero ignorar las ranuras inferiores que se vigilan por Ley tras el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
No sólo suponen un riesgo para tu seguridad, también puede implicar una multa
A la hora de circular con el coche hay que estar pendiente de llevar todo los papeles en regla y respetar la normas de tráfico, así como los nuevos dispositivos (baliza v-16) que se van incorporando a la normativa del Reglamento General de circulación.
Uno d elo elementos que más se suelen ignorar, pero que son motivo de sanción si no cumplen con la normativa vigente, son los neumáticos. "Las ruedas son los únicos cuatro puntos de contacto que hay entre la carretera y tu coche. Las consecuencias de un neumático en mal estado son desde un pinchazo provocado por un bordillazo, un cristal o un clavo en el suelo, pasando por un reventón que puede originar un accidente todavía más grave. Por eso, las ruedas deben estar en perfectas condiciones para ser seguras y duraderas", explican los expertos de RACE.
En el anexo VII del Reglamento General de Vehículos (RGV) hay seis puntos en los que se detallan algunas de las características clave de los neumáticos. Respecto a la profundidad mínima del dibujo, en " este apartado se explica que "los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 1,6 mm. Deberá entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las tres cuartas partes de la anchura de dicha banda”.
Estas ranuras son fundamentales porque en caso de lluvia el neumático va a ser capaz de evacuar el agua para que no se forme el efecto aquaplaning. Aunque la norma indica que lo mínimo es 1,6 mm de profundidad, desde el RACE recomendamos que el dibujo no baje de los 3 mm. Además, ten en cuenta que el reesculturado (realizar un surco más profundo en el dibujo de un neumático gastado) no está permitido, excepto en los neumáticos montados en vehículos de más de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado y que vayan marcados con la palabra regroovable o el símbolo u".
Llevar los neumáticos en mal estado no sólo suponen un riesgo para tu seguridad, también puede implicar una multa. Tanto si utilizas neumáticos con una profundidad menor a 1,6 mm como si están cristalizados o agrietados, es una falta grave y está penalizado con una sanción de 200 euros, con una reducción de 100 euros por pronto pago en un plazo de 20 días desde la fecha de la notificación.
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