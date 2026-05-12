Multas que superan el sueldo del conductor por lo que ocurre en el asiento trasero con el perro y el BOE ya publica: la Guardia Civil ya extrema la vigilancia a partir de mayo

La Policía Nacional ha explicado a través de un vídeo publicado en redes sociales como Tiktok o X algunas prácticas que se mantienen y otras que quedan prohibidascon la entrada en vigor parcial de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y que contemplan multas de 500 a 200.000 euros.

En un vídeo destaca que desde este viernes es "ilegal" dejar al perro atado en la puerta del supermercado para hacer una compra rápida, y avisa de que esta práctica puede ser multada con hasta 10.000 euros. Por primera vez, la ley impone fuertes sanciones (de hasta 10.000 euros) para aquellos que dejen a un animal encerrado en un coche, pero también exige determinadas condiciones a los vehículos para el transporte de mascotas. La nueva norma, por ejemplo, especifica que estos deben contar con “un sistema de climatización y ventilación a efectos de mantener a los animales dentro de su rango de confort” (art. 59), lo que por consiguiente deja fuera a los coches antiguos sin aire acondicionado, apuntan desde RACE.

También es ya ilegal desde hoy dejar al animales en el coche un momento si no hace mucho calor. "No puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida", avisa la Policía. Dejar a un perro solo con calor, especialmente en un coche o terraza, está fuertemente sancionado en España por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal. Las multas oscilan entre 10.001 euros y 50.000 euros si el animal sufre daños, pudiendo llegar hasta los 200.000 euros si el calor provoca la muerte o secuelas graves.

Además, a la hora de viajar en coche con nuestro perro, hay que tener en cuenta que circular con el perro suelto en el habitáculo se tipifica como infracción grave y conlleva 200 euros de sanción. Si la conducta pone en peligro la seguridad del tráfico (por ejemplo, el perro en brazos del conductor), la multa puede elevarse hasta 500 euros y acarrear la retirada de tres puntos del carné. Además, la aseguradora puede negarse a cubrir daños si demuestra que el animal no estaba asegurado de forma homologada. No se trata solo de evitar sanciones. Un estudio de impacto difundido por el RACE recuerda que, a 50 km/h, un perro de 25 kg sin sujeción multiplica su peso hasta unas 700 kg en una frenada brusca. Las cifras oficiales de la DGT refuerzan el argumento: en 2022 se registraron 35.661 siniestros viales con animales implicados, 505 con víctimas humanas. El canino fue, tras el jabalí, el animal doméstico más presente en ese tipo de incidentes. Tras una década de tendencia al alza, el organismo de tráfico calcula que un 25% los accidentes con animales se produce en desplazamientos cortos, justo el escenario de los trayectos vacacionales.