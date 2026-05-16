Adiós a los atascos en carretera: pagos de 25.000 euros a los jóvenes que decidan renunciar a su permiso de conducir

Ya estamos en primavera y el evrano está ala vuelta de la esquina. Con la llegada de las vacaciones, millones de conductores se preparan para recorrer las carreteras españolas en busca de unos días de descanso. Sin embargo, los atascos y las retenciones a la salida o el regreso de los destinos turísticos pueden convertir el trayecto en una verdadera prueba de paciencia.

Por eso, conviene tener en cuenta algunos consejos prácticos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que pueden ayudarte a evitar los momentos de mayor congestión en carretera, especialmente en fechas con alta densidad de tráfico como las vacaciones de verano.

La DGT lo tiene claro: el momento en el que decides salir de casa es tan importante como la ruta que escojas. Para evitar las retenciones habituales, Tráfico recomienda evitar las salidas los viernes entre las 15:00 y las 22:00 horas y los sábados por la mañana, entre las 9:00 y las 14:00 horas, ya que son los momentos de mayor intensidad circulatoria en las salidas de los grandes núcleos urbanos.

A la vuelta, lo mejor es no dejar el regreso para el domingo por la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 24:00 horas, cuando se concentran la mayoría de los movimientos de retorno y las entradas a las ciudades sufren las peores retenciones.

No obstante, hay países que van más allá para evitar los atascos. El Gobierno de Malta ha puesto en marcha nuevas medidas para intentar reducir la enorme congestión de tráfico que sufre el país, uno de los más densamente poblados de Europa y con una de las mayores tasas de vehículos por habitante. Entre las iniciativas más llamativas destaca un programa que ofrece hasta 25.000 euros a jóvenes conductores que decidan renunciar voluntariamente al coche y al carné durante cinco años, tal y como explican desde LaSexta Noticia. El plan, gestionado por Transport Malta, está dirigido a personas de hasta 30 años que lleven al menos siete años residiendo en Malta y tengan el permiso de conducir desde hace un mínimo de doce meses. Los participantes recibirán 5.000 euros anuales durante cinco años, siempre que no conduzcan ningún vehículo durante ese periodo, ni dentro ni fuera del país.