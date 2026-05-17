Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia

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Tres motoristas detenidos en un control. INICIO DE CAMPAÑA DE CONTROL DE TRAFICO. MOTOS. MOTORISTAS. GLORIETA DE LA PIXARRA

Tres motoristas detenidos en un control. INICIO DE CAMPAÑA DE CONTROL DE TRAFICO. MOTOS. MOTORISTAS. GLORIETA DE LA PIXARRA / Luis Vega / LNE

Manuel Riu

Los conductores de motocicletas y ciclomotores son unos de los usuarios más vulnerables de las vías, junto con los ciclistas y peatones. Estos vehículos de dos ruedas son menos estables y visibles en carretera, y en caso de sufrir un accidente de tráfico, tienen un mayor nivel de letalidad que otros vehículos como los turismos. De hecho, los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) revelan que de los 1.533 conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2021, un total de 241 fueron motoristas.

En Asturias,  las multas en motoristas subieron, especialmente en denuncias como no llevar el casco. En concreto se pasó de 96 denuncias en 2023 por no llevar esta prenda protectora a 102.

Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, está sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.

En 2026 llega un gran cambio que va a afectar a la manera de conducir en estos vehículos. Este 2026 por fin será cuando se produzca la modificación del artículo 36 del Reglamento General de Circulación, el que regula el uso de arcenes (concretamente, será el artículo 36.3). Este dará cabida a un comportamiento que pasa habitualmente en nuestras carreteras con tal que se forma atasco, pero que ahora ya estará protegido por la legalidad.

 Finalmente, parece que cuando se apruebe la modificación del RGC y se publique la misma en el Boletín Oficial del Estado, se podrá circular por el arcén como si fuera un carril adicional solamente en caso de retención y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. En palabras de Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, “esta es una medida para dar fluidez a la circulación de los motociclistas con unas condiciones determinadas de seguridad”

Eso sí, habrá sanciones claras para quienes incumplan las normas. Circular por el arcén sin que exista un atasco podrá suponer una multa de 200 euros, mientras que superar el límite de 30 km/h conllevará sanciones de al menos 100 euros, dependiendo del exceso de velocidad.

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Hay que recalcar que este cambio no supone que el arcén quede libre para las motos en todo momento. Será una solución puntual para aliviar el tráfico en momentos de congestión, no una vía alternativa permanente.

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