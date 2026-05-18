Multado con 200 euros por respetar la velocidad en el radar pero cometer el error en la cara: la Guardia Civil extrema la vigilancia

A la hora de circular por carretera hay que estar atentos a todas las normas que establece Tráfico para salvaguardar nuestra seguridad, así como respetar las normas de circulación. Pero más allá de los controles de velocidad, existen otras normas a la hora de conducir que muchos conductores suelen pasar por alto, pero que pueden suponer sanciones de hasta 200 euros.

Una de las sanciones que más sorprende a los usuarios es la de conducir sin gafas. Sí, y es que aquellos que deben llevar gafas graduadas por prescripción médica a la hora de circular con su vehículo deben estar atentos de no olvida.

Tal y como explican los expertos de RACE, la multa por conducir sin gafas graduadas en España cuando el permiso obliga a utilizarlas puede ser de hasta 200 euros. La sanción se aplica porque el conductor incumple las condiciones o restricciones reflejadas en su carnet, concretamente en el apartado 12 del permiso de conducción.

No conlleva pérdida de puntos, pero sí puede tener consecuencias importantes en caso de accidente o reincidencia. Esta obligación está regulada en el artículo 3 del Reglamento General de Conductores, que establece que el conductor debe respetar las adaptaciones, restricciones o limitaciones que figuren codificadas en su permiso. La DGT obliga a determinados conductores a utilizar gafas o lentillas cuando así aparece indicado tras el reconocimiento médico realizado para obtener o renovar el carnet.

Esta limitación aparece reflejada mediante códigos comunitarios armonizados en el reverso del permiso de conducir, concretamente en el apartado 12, donde pone “observaciones”. El fundamento legal está en el Reglamento General de Conductores (RGC), que obliga a conducir respetando las condiciones médicas o técnicas impuestas en el permiso.

La norma es muy clara. Si tu carnet indica que necesitas gafas o lentillas para conducir y no las llevas, te enfrentas a una multa de 200 euros. El agente puede comprobarlo directamente en el apartado 12 de tu permiso de conducir.

Y los expertos de RACE matizan:Tras una operación ocular que elimine la necesidad de utilizar gafas o lentillas, es recomendable actualizar el permiso de conducir para eliminar la restricción médica correspondiente. Para ello, hay que pasar por un reconocimiento médico y tramitar la renovación o modificación del carnet en la DGT.

Mientras el código siga apareciendo en el permiso, el conductor debe seguir cumpliendo esa obligación. Aunque te hayas operado, si un agente te para y en el carnet aparece un código de corrección visual en el apartado 12, te podrán poner la multa de la DGT correspondiente.