Aviso a los conductores que ya reciben las multas de la nueva señal R-120 que va a provocar la "ruina de miles de familias"

Las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE) han generado todo tipo de polémicas de su implantación en las ciudades. En algunas zonas está vigente, mientras que en otra parece que se ha tumbado por la intervención de la Justicia. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la ZBE de la capital.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, en el que se acuerda dicha inadmisión contra la sentencia, de 17 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cuando la Dirección General de Tráfico renovó u catálogo de señales, introdujo una serie de novedades que han ido apareciendo en las calles y carreteras españolas a lo largo del presente año.Una de ellas, la R-120, está asociada al desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias desde el pasado 1 de enero de 2023 en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, “cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire”.

A partir de ese momento, las ZBE se han implantado en diefrentes ciudades españoles, aunque en algunas su llegada ha sido criticada por los grupos municpales de la opisición, por los 'inconvenientes' que causa en la ciudadanía. En Granada, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento , Raquel Ruz, ha anunciado que la formación pedirá al resto de grupos políticos en la próxima Junta de Portavoces que la corporación asuma una declaración institucional para exigir a la alcaldesa Marifrán Carazo una "moratoria inmediata" y la anulación de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que están llegando "de manera masiva" a miles de vecinos del área metropolitana y que les está creando "problemas gravísimos" y una "ruina económica".

Según ha notificado la formación en una nota, Ruz ha recriminado que estas sanciones se están emitiendo de forma directa y "sin ningún tipo de notificación previa" debido a que el equipo de gobierno "no ha previsto el personal suficiente" para tramitarlas en tiempo y forma, "por lo que han sido notificadas por vía ejecutiva ocasionando una acumulación de sanciones sin precedentes con cifras astronómicas que supondrán el hundimiento de la economía de miles de familias".

La socialista ha explicado que "al no recibir un primer aviso, muchos conductores han entendido que sus vehículos estaban autorizados y han seguido accediendo a la ciudad con normalidad, pero cuatro meses después se encuentran con una situación dramática que puede provocar el embargo de sus cuentas y hundir a miles de familias que tiene que venir a diario a trabajar a nuestra ciudad".

Al respecto, se ha hecho eco de las denuncias realizadas por los sindicatos "sobre ciudadanos que se están encontrando con multas acumuladas que ascienden a 8.000 euros, sin ningún tipo de notificación anterior". La portavoz ha ilustrado el "despropósito" de la medida con el caso de un vecino de 80 años que ha recibido miles de euros en multas creyendo que estaba exento. "A esa persona mayor hay que explicarle que tiene que venir al Ayuntamiento, presentar una instancia y hacer una declaración responsable. Es una burocracia que muchas personas mayores no saben cómo afrontar", ha lamentado.