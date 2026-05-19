Cambios en el permiso de conducir en 2026: el examen "extraordinario" para del permiso B que califican "de ser un parche temporal"

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha manifestado este martes su "profundo desacuerdo" con el director general de Tráfico, Pere Navarro, a quien acusan de minimizar la situación de la bolsa de alumnos pendientes de realizar el examen de conducir.

"Inaceptable", ha aseverado la entidad en un comunicado, tras la comparecencia de Pere Navarro ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde dijo que "sólo un 8% de la bolsa de alumnos está en condiciones de examinarse".

El director de Tráfico ha señalado que "nunca son suficientes" los examinadores, pero la capacidad de examinar es "razonable". "Cada año nos aumenta un 5% el volumen de ciudadanos que optan por sacarse el permiso de conducir. Cada año hacemos 750.000 nuevos conductores. Más de 1.160.000 teóricos, más de 1.200.000 pruebas de circulación", ha detallado. Según ha agregado Pere Navarro, en la oferta pública de empleo del 2025 se aprobó la creación de 100 puestos de examinador, que en septiembre se incorporarán a sus nuevos destinos, ya que están en el curso de formación.

Para CNAE, estas declaraciones suponen un "desconocimiento de cómo funciona el proceso formativo y desvían la atención del verdadero problema: la insuficiencia estructural y crónica de examinadores en numerosas provincias".

"Es evidente que no todos están listos para examinarse al día siguiente, pero sí existe un porcentaje significativo que podría hacerlo si existiera una capacidad de examen adecuada y estable", sostiene.

Respecto al Plan PRO (exámenes extraordinarios de circulación del permiso B, que tiene lugar los sábados en las provincias con más problemas para examinar), ha agradecido la medida, pero "no deja de ser un parche temporal".

"Ayuda a aliviar la situación, pero no resuelve el problema estructural: jubilaciones no cubiertas, bajas prolongadas, plantillas insuficientes y una demanda creciente que el sistema actual no puede absorber", ha manifestado.

Pere Navarro subraya mejora

Oferta de empleo público del 2026: 120 examinadores que en septiembre del año que viene se incorporarán a sus correspondientes destinos", ha subrayado, para después matizar que se puso en marcha un plan de refuerzo operativo con examinadores voluntarios y que "sospecha" que del volumen total que forma la bolsa "solo alrededor de un 8% está en condiciones de presentarse a examen". El director sostiene que no está satisfecho, pero están "mejorando".

Pere Navarro respondía así a los portavoces de PP, Vox, Junts o ERC. En el turno de portavoces, la diputada del PP Bella Verano ha afirmado que "todos" se han "quejado de lo mismo". "Tenemos a jóvenes que no pueden acceder a un empleo. Tenemos a familias que soportan más costes. Tenemos autoescuelas asfixiadas. Tenemos a trabajadores que necesitan el permiso de conducir para desarrollar su vida profesional", ha manifestado.

"Llevan aquí años y años y años y sigue el problema de los exámenes. ¿Han minimizado? Sí, Pero realmente usted no ha solucionado el problema de los exámenes. Sigue siendo un caos", ha afirmado el diputado de Vox Francisco José Alcaraz.

La diputada de Junts Marta Madrenas hablaba de "desastre" y su colega de ERC Inés Granollers ha dicho que es "muy preocupante que hayan decidido normalizar el colapso para obtener el carnet de conducir" en Cataluña.

"Mientras no haya una plantilla fija y estable de exámenes, las listas continuarán disparadas y es que lo saben. Las autoescuelas no podrán trabajar con normalidad. Los jóvenes continuarán viendo frenado su acceso al mundo laboral y el territorio continuará quedando en segundo plano", ha avisado Granollers.