El director de la DGT emite un comunicado para multar más caro en función del dinero que se gane a fin de mes: "No debe ser fácil que nos den a la DGT la declaración de renta"
Nace de la iniciativa de Sumar de imponer sanciones en función de la renta
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado este lunes que la "capacidad" para realizar pruebas de conducir por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) es "razonable" ante las críticas de PP, Vox, Junts o ERC en el Congreso por el "colapso" del sistema.
Así lo ha expresado Pere Navarro durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja para informar sobre la señal V-16 obligatoria en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante, entre otras cuestiones.
Navarro ha explicado que en la DGT llevan "dos cruces con resignación". "Una es que 'ustedes todo lo hacen para recaudar', y la otra es que 'hay miles y miles de jóvenes que no pueden examinarse'. "Ni la una ni la otra son exactamente ciertas", ha manifestado.
El director de Tráfico ha señalado que "nunca son suficientes" los examinadores, pero la capacidad de examinar es "razonable". "Cada año nos aumenta un 5% el volumen de ciudadanos que optan por sacarse el permiso de conducir. Cada año hacemos 750.000 nuevos conductores. Más de 1.160.000 teóricos, más de 1.200.000 pruebas de circulación", ha detallado.
Según ha agregado Pere Navarro, en la oferta pública de empleo del 2025 se aprobó la creación de 100 puestos de examinador, que en septiembre se incorporarán a sus nuevos destinos, ya que están en el curso de formación.
Asimismo, el director de la DGT ha anunciado que se va publicar en la web el porcentaje de aprobados en el examen teórico y en el práctico de todas las autoescuelas.
"Y que el ciudadano que entre, que mire las de su entorno y que él libremente tome la decisión. Esto pretende incentivar el esfuerzo de mejora de la preparación de las autoescuelas", ha argumentado. En este sentido, ha explicado que están trabajando con las autoescuelas en el "diseño" de la conducción acompañada y buscando la fórmula para fomentar los exámenes de conducir con cambio de marcha automático porque es "el futuro" y ayudaría a impulsar el coche eléctrico.
Igualmente, Pere Navarro ha señalado que cuando estén "consolidados" los cursos de conducción segura y eficiente el objetivo es exigirlo para quienes quieran trabajar en moto o en bicicleta.
El director de la DGT también se ha referido a la bajada de los límites máximos permitidos al volante, defendiendo que se hiciera a través de una ley en vez de por real decreto. "Es un tema tan importante, que justifica un debate en el Congreso. ¿Cómo lo vamos a hacer por un real decreto? Nos hubierais puesto de vuelta y media", ha indicado.
Pere Navarro se ha mostrado a favor de endurecer las penas para los grandes excesos de velocidad. "No puede ser que haya casi 50.000 condenas penales por alcohol y 600 por exceso de velocidad. Aquí algo no va bien. Con lo cual, apoyo incondicional a la propuesta" de Junts, ha señalado, para defender que hay que "corregir una disfuncionalidad" que existe en este sentido.
En cuanto a la propuesta de Sumar de imponer sanciones en función de la renta, el director de la DGT ha dicho que puede "compartir" la idea pero ve "una complejidad importante" e "inmensa". "No debe ser fácil que nos den a la DGT la declaración de renta" de todos los conductores, ha comentado.
Finalmente, Pere Navarro ha aclarado que "en ningún momento" se intentó prohibir que la gente fuera al centro de las ciudades en vehículo privado, pero sí recordar "uno de los principios básicos de las políticas de movilidad universales" en pro del transporte público, la bicicleta o caminando.
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