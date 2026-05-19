Fecha de caducidad de la baliza v-16: el director de la DGT explica los plazos en el Congreso

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado este lunes que la Dirección General de Tráfico (DGT) va a dar "un nuevo impulso" a la baliza de emergencia V-16 para que extender su uso y normalización de cara a la "operación verano" porque es "un elemento importante de seguridad vial". "Al final es un tema que salva vidas", ha defendido.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Según el director de Tráfico, "hay un cierto estancamiento de ventas" de la V-16 porque, según le traslada el sector, "se ha creado una cierta incertidumbre". En este punto, ha recordado que el PP denunció ante Bruselas que no había cumplido con "los requisitos de notificación", lo cual "salió en todos los medios de comunicación".

Asimismo, Navarro ha añadido que hay "una empresa quitamultas" que también presentó una denuncia ante un tribunal pidiendo que se anulara su obligatoriedad de la V-16 y que otra iniciativa parlamentaria pedía que su uso fuese complementario con los triángulos.

"Y hace poco vi un meme que decía: 'No, pero es que la V-16 caduca'", ha declarado, al tiempo que ha zanjado: "No caduca. Caduca a los 11 años, que es cuando acaba la SIM que lleva dentro. Con lo cual todo esto ha creado una cierta incertidumbre".

En el turno de portavoces, la diputada del PP Bella Verano ha dicho que "durante meses" ha habido "mensajes contradictorios". "Un día se trasladaba que habría sanciones, otro día se decía que no. Un día se reforzaba la idea de la obligatoriedad inmediata. Después se retiran homologaciones, después aparecen dudas sobre los dispositivos válidos, la conectividad, la caducidad", ha enumerado.

Bella Verano cree que "han faltado más informes técnicos, independientes y más respaldo de expertos" que permitiera a los ciudadanos trasladar la "confianza social" sobre la implantación y sobre la eficacia del sistema. "Tampoco lo habéis hecho", ha criticado.

Igualmente, el representante de Vox Francisco José Alcaraz ha afeado la gestión de Navarro en esta cuestión que ha tachado de "la peor" y por la que va a ser "recordado por todos los conductores". "Es un gran fracaso y un gran error", ha aseverado, para recordar que Vox ha pedido que su uso "sea voluntario".

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas se ha mostrado en "desacuerdo" con el discurso del director de la DGT y ha indicado que no eran "de los escépticos", pero se han vuelto por "fuerza".

Madrenas ha afirmado que han "comprobado" cómo en accidentes en los que se coloca la baliza "no se ve nada". "No me extraña que la gente siga saliendo de su vehículo otra vez y vuelva a poner los triángulos, que es lo que yo he hecho en dos ocasiones", ha afirmado la portavoz de Junts, que ha cuestionado la conexión de la baliza en zonas de Cataluña, donde "hay un montón de mini municipios rurales y carreteras que no tienen ninguna conexión de nada, de nada".