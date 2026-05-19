Inmovilización y envío del vehículo al depósito a aquellos que tengan más de tres años de antigüedad: la DGT aprueba la norma en ciudad para 2027 y endurece el control

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) están vigilados con lupa y los ayuntamientos de las principales ciudades del pañis ya están haciendo controles y multando. Por ejemplo, la Policía Municipal de Pamplona ha intensificado en las dos últimas semanas los controles de los VMP para que cumplan la normativa exigida desde principio de año en lo relativo al seguro obligatorio de responsabilidad civil o al certificado de circulación.

Entre el 27 de abril y el 10 de mayo, se han controlado más de 800 VMP, con un balance de 124 vehículos inmovilizados por carecer del seguro obligatorio dentro de una campaña conjunta con el resto de policías locales de la Comarca de Pamplona.

Asimismo, en estos días de campaña, se han interpuesto 255 denuncias por infracciones relacionadas con el seguro y con la no inscripción de los VMP en el correspondiente registro para poder circular cumpliendo la legalidad y, además, se han retirado 2 vehículos por reunir características "incompatibles con su homologación". Desde el 2 de enero es obligatorio registrar el VMP o VPL en la web de la DGT, hay que tener la etiqueta identificativa visible (matrícula) y hay que contar con un seguro de responsabilidad civil con coberturas mínimas de 6.450.000 euros en daños personales y 1.300.000 euros en daños materiales.

Las reglas básicas de circulación no cambian —la velocidad máxima sigue en 25 km/h y continúa prohibido circular por las aceras—, pero sí cambia el control sobre estos vehículos. A partir de ahora, cada patinete deja de ser anónimo: debe estar identificado de forma individual y vinculado a su titular, lo que permite comprobar si cumple los requisitos técnicos y si está asegurado.

No todos los usuarios, eso sí, están en la misma situación. Los patinetes adquiridos antes del 22 de enero de 2024 podrán seguir circulando hasta el 1 de enero de 2027 aunque no tengan certificado. Después de esa fecha, solo podrán hacerlo los que se ajusten plenamente a las exigencias técnicas y administrativas, explicna los expertos de RACE.

Desde el 22 de enero de 2024, todos los patinetes eléctricos que se comercializan en España deben contar con un certificado de circulación conforme al manual técnico aprobado por la DGT. Ese certificado garantiza que el vehículo cumple los requisitos exigidos en materia de seguridad, potencia, velocidad y equipamiento. Si compras un patinete nuevo hoy, debe venir ya certificado de fábrica.

¿Y qué ocurre con los que se compraron antes de esa fecha? Para ellos, la normativa establece una moratoria hasta el 1 de enero de 2027 para que puedan seguir circulando aunque no dispongan de certificado. Es una especie de periodo de transición para no dejar fuera de juego a miles de usuarios.