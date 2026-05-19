Uber llega a tres nuevas ciudades del norte de España: precios, tipos de coches y a dónde puedes ir

La plataforma de movilidad Uber lanza este martes sus servicios en Asturias para usuarios de Oviedo, Gijón y Avilés. Los viajeros podrán solicitar sus viajes a través de la aplicación a partir de las 11.00 horas de hoy, según ha informado la compañía en un comunicado.

Asimismo, la empresa ha abierto su aplicación al taxi asturiano desde la primera jornada con el objetivo de "reforzar su compromiso con la digitalización del transporte urbano e interurbano en la región". El servicio integrado de taxi de la plataforma opera ya en 18 ciudades españolas y cuenta con más de 7.000 taxistas adheridos en todo el país.

El director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández, ha señalado que la intención de la empresa es "trabajar de la mano del taxi, el tejido empresarial local y las administraciones" para ofrecer una alternativa de transporte que contribuya a mejorar la movilidad asturiana.

Para este desembarco en el Principado, la compañía copoera con Moove Cars, una de las principales empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) del país y socio estratégico de la plataforma.

Uber opera en 20 ciudades españolas: Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada, Bilbao, Valencia, Mallorca, Tenerife, Zaragoza, Ibiza, Alicante, Santander, Murcia, A Coruña, Vigo, San Sebastián, Oviedo, Gijón y Avilés.

Respecto a los precios de este servicio de movibilidad, Uber cobra un 25% de cada viaje de un VTC y un 12% en caso del desplazamiento de un taxi.

Los viajeros podrán utilizar Uber para desplazarse tanto dentro de Oviedo, Gijón y Avilés como entre estas ciudades, así como desde ellas hacia otros puntos de Asturias.

Dentro de los vehículos que puedes pedir para realizar un trayecto, la empresa cuenta con diferentes tamaños que se adaptan a tus necesidades. Por ejemplo, UberXL es la opción de Uber diseñada para grupos grandes o exceso de equipaje. Ofrece vehículos espaciosos (como minivans o SUV) que garantizan capacidad para hasta 6 pasajeros o hasta 4 personas con múltiples maletas grandes. En ciertas ciudades también está disponible la modalidad Uber Van XL, con capacidad para grupos de más de 9 personas. en algunas ciudades también existe la opción Uber Black, la categoría prémium de la plataforma, diseñada para quienes buscan el máximo confort y exclusividad. Garantiza vehículos de gama alta de modelos recientes (como Mercedes-Benz, BMW, Audi o Tesla) y es operada por conductores profesionales altamente calificados.

Noticias relacionadas

UberX es el servicio de transporte privado más popular de Uber. Conecta a usuarios con conductores profesionales para realizar viajes diarios. Es la opción estándar de la aplicación y ofrece un equilibrio ideal entre precio y comodidad para hasta 4 pasajeros. En algunas ubicaciones, Uber ofrece una categoría especial llamada Uber Car Seat (o variantes como Uber Kids) que incluye un asiento para el automóvil orientado hacia adelante, adecuado para niños que pesan al menos 15 kilos y miden hasta 122 centímetros.