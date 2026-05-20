La declaración en el Congreso sobre el futuro de la baliza v16: "Que la gente siga saliendo de su vehículo otra vez y vuelva a poner los triángulos", "no se ve nada"

La baliza v-16 ha vuelto a ocupar la actualidad política en nuestro país. Desde su implantación obligatoria el pasado 1 de enero, este dispositvo de seguridad que se utilzia para señalizar el vehículo en casa de avería fuera de poblado ha generado controversia entre millones de conductores y expertos y políticos han dudado de su eficacia.

Tanto es así, que el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, ha comparecido ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante. En este sentido, Pere Navarro ha señalado que, respecto a los triángulos de emergencia, la V-16 "todo son ventajas". "El triángulo tiene esa bajada del coche, la V-16 no. El triángulo no tenía luz, la V-16 mejor o peor, pero tiene una luz. El triángulo no estaba conectado, la V16 está conectada", ha indicado, para después añadir que la DGT tiene alrededor de 2.500 conexiones diarias sobre incidencias en la carretera.

Además, Pere Navarro se ha referido a una carta que recibió hace dos semanas por parte de una personas con discapacidad y que le llamó la "atención". "Nos daba las gracias porque no podía antes bajar del coche para colocar el triángulo", ha apuntado.

En el turno de portavoces, la diputada del PP Bella Verano ha dicho que "durante meses" ha habido "mensajes contradictorios". "Un día se trasladaba que habría sanciones, otro día se decía que no. Un día se reforzaba la idea de la obligatoriedad inmediata. Después se retiran homologaciones, después aparecen dudas sobre los dispositivos válidos, la conectividad, la caducidad", ha enumerado.

Bella Verano cree que "han faltado más informes técnicos, independientes y más respaldo de expertos" que permitiera a los ciudadanos trasladar la "confianza social" sobre la implantación y sobre la eficacia del sistema. "Tampoco lo habéis hecho", ha criticado.

Igualmente, el representante de Vox Francisco José Alcaraz ha afeado la gestión de Navarro en esta cuestión que ha tachado de "la peor" y por la que va a ser "recordado por todos los conductores". "Es un gran fracaso y un gran error", ha aseverado, para recordar que Vox ha pedido que su uso "sea voluntario".

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas se ha mostrado en "desacuerdo" con el discurso del director de la DGT y ha indicado que no eran "de los escépticos", pero se han vuelto por "fuerza".

Madrenas ha afirmado que han "comprobado" cómo en accidentes en los que se coloca la baliza "no se ve nada". "No me extraña que la gente siga saliendo de su vehículo otra vez y vuelva a poner los triángulos, que es lo que yo he hecho en dos ocasiones", ha afirmado la portavoz de Junts, que ha cuestionado la conexión de la baliza en zonas de Cataluña, donde "hay un montón de mini municipios rurales y carreteras que no tienen ninguna conexión de nada, de nada".