Multado un conductor por 200 euros por la conversación que mantuvo dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) vela por la seguridad de los conductores a través de diferntes normativas de obligado cumplimiento por parte del conductor: respetar la velocidad, uso de la baliza v-16, llevar el cintruónd e seguridad, por mecionar solo algunas.

Sin embargo, existen otras obligaciones que muchos usuarios omiten, quizá por despiste, quizá de manera consciente, que son consideradas como "muy graves" y que conllevan una fuerte sanción económica, así como la pérdida de puntos del permiso de conducir.

Tal y como explican los expertos de RACE, las distracciones al volante son unas de las grandes protagonistas en ese número de accidentes y conducir usando el móvil es una de las imprudencias más graves y comunes que cometen los conductores en España. Ir conduciendo con el móvil es muy peligroso y por eso se ha endurecido el castigo por utilizarlo cuando vas al volante. Y es que año tras año, el mal uso del móvil sigue siendo una de las infracciones más cometidas por los conductores y éstas son las prácticas que más repiten. Según la DGT, utilizar el móvil mientras conduces puede suponer un aumento de hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente.

Hasta el 62,8% de los españoles admite usar el móvil mientras está conduciendo, con el 40% haciéndolo raramente, el 17,2% a veces, un 4,7% a menudo y un muy preocupante 0,9% que considera que lo hace “siempre”, según el estudio Emotional Driving.

Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis (te recordamos que el RACE tiene un servicio de protección del carnet por puntos a sus Socios). Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres.