Se aprueba el cheque de 200 euros en combustible: el plazo está abierto para conseguirlo e incluye las mismas fechas más los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2024

Renault y Repsol han acordado renovar su acuerdo de colaboración, mediante el cual Repsol ofrecerá un cheque de 200 euros en combustible a los clientes que adquieran un vehículo Renault nuevo o de ocasión, con motorización Eco G (GLP) o diésel, durante el periodo promocional.

"Este acuerdo, que se renueva un año más, se enmarca en la voluntad compartida de ambas compañías de democratizar el acceso a una movilidad más sostenible, apoyándose en tecnologías disponibles hoy, realistas y sin necesidad de cambiar los hábitos de conducción", han subrayado ambas firmas.

En este sentido, la tecnología Eco-G (GLP) de Renault destaca por ser una combinación muy equilibrada de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad, permitiendo recorrer más de 1.000 km de autonomía y con un coste de uso contenido.

La acción está dirigida tanto a clientes particulares como profesionales, y se extiende también a Renew, la marca de vehículos de ocasión de Renault, que garantiza vehículos revisados y certificados, ampliando así el acceso a este tipo de movilidad eficiente a un mayor número de conductores.

La promoción es válida para pedidos y matriculaciones de vehículos nuevos de Renault realizados entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026. En el caso de los vehículos de ocasión, la promoción incluye las mismas fechas más los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2024.

El tipo de combustible incluido en el cheque es el AutoGas (GLP) para vehículos Eco-G, una tecnología que permite circular sin restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) gracias a la etiqueta ECO, o el Diésel Nexa 100% renovable para vehículos con motorización diésel.

El diésel sigue bajando

El precio del diésel ha proseguido esta semana con su tendencia bajista, acumulando un abaratamiento de casi el 3% en las dos últimas semanas y se ha situado por debajo de la cota de los 1,7 euros el litro por primera vez desde la segunda semana de marzo.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,685 euros, tras registrar una caída del 1,86% con respecto a la pasada semana, encadenando así su segundo descenso, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán. Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 92,67 euros, unos 17,6 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 75,07 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 85,08 euros, unos 5 euros más que hace un año, cuando superaba los 80 euros.

A pesar de la tendencia al alza desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,881 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,941 euros.