Aviso de multas de 600 euros en adelante por el coche aparcar correctamente en la calle, en una zona que no es ZBE, pero no tener la guantera actualizada: la Guardia Civil extrema la vigilancia aunque no movamos el vehículo

A la hora de ciruclar con nuestro coche no solo hay que estar atento a la velocidad, sino también tener la ITV en regla, el permiso de conducir vigente y, muy importante también, contar con un documento cuya función es protegerte económicamente frente a los gastos derivados de accidentes o imprevistos. Su función principal es cubrir la Responsabilidad Civil (obligatoria por ley), pero también puede proteger tu propio vehículo y tu salud. Hablamos del seguro del coche.

Tal y ccomo explican los expertos de RACE, el seguro de coche es obligatorio para cubrir los daños materiales o personales que pueda producir un vehículo en la vía pública mientras está circulando. En España no se puede tener un coche aparcado en la vía pública sin seguro obligatorio, aunque no se utilice. El vehículo debe contar, al menos, con el seguro de responsabilidad civil obligatorio mientras esté dado de alta y estacionado en la calle.

La razón principal de que un coche tenga que tener un seguro aunque esté aparcado en la calle es porque los accidentes y los imprevistos ocurren, y tiene que existir una cobertura mínima que cubra los daños.

Imagina, por ejemplo, que has dejado el coche aparcado en una cuesta. De forma accidental deja de funcionar el freno de mano y el vehículo choca contra otro coche o, lo que es peor, atropella a una persona. Aunque no estabas manejando el vehículo, eres el responsable último de los daños hechos por tu coche, de ahí que sea necesario tener contratada una póliza que cubra, al menos, la responsabilidad civil. Es la Ley 21/2007 sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor la que exige que cualquier vehículo que circule por la vía pública tenga un seguro que cubra tanto los daños materiales como personales que pueda causar a un tercero.

En el artículo 2.1 de dicha ley se especifica que: “todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1”. Por tanto, como propietario de un coche o una moto tienes la obligación de tener contratado, al menos, un seguro a terceros -el que cubre la responsabilidad civil-, así que la respuesta es que no, no puedes ni circular ni aparcar tu coche sin seguro en la calle. Y ojo, porqué las multas oscilan entre los 601 y los 3.005 euros