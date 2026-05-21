Cambios en la matriculación y multas de hasta 600 euros que afecta a las matrículas "M" tras la nueva norma de la DGT con los vehículos eléctricos: obligatorio tras ser publicado en el BOE

Las normas en los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), sobre todo en los patinetes eléctricos, están cambiando y Tráfico se ha puesto serio. Se ha aprobado por Real decreto la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según esta norma, carecer del seguro será sancionado con entre 202 y 610 euros y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora).

Tal y como explican los expertos de RACE, si hay algo que realmente marca la diferencia en 2026 es que el patinete deja de pasar desapercibido. Hasta ahora bastaba con que el modelo estuviera homologado y cumpliera los requisitos técnicos; desde este año, además, cada unidad concreta debe inscribirse en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT.

Eso cambia bastante las cosas. El patinete ya no es solo un vehículo que cumpla unas características, sino que pasa a estar asociado oficialmente a una persona. Queda constancia de quién es su titular, de qué modelo se trata y de si tiene en vigor el seguro obligatorio. En otras palabras, deja de ser un objeto anónimo que circula por la ciudad. El trámite puede hacerse de forma telemática, a través de la sede electrónica de la DGT, aportando la documentación del titular y la ficha técnica del vehículo, además de abonar la tasa correspondiente. Una vez inscrito, el sistema asigna un número de identificación propio. Ese número debe colocarse en una etiqueta oficial situada en la parte trasera, bajo la luz posterior y en el soporte previsto para ello. No es una pegatina cualquiera: es un distintivo reglamentario, con un formato alfanumérico que empieza por la letra “M” y que, en la práctica, funciona como una pequeña matrícula.

Conviene no confundir este registro con la matriculación tradicional de un ciclomotor. El sistema creado en 2026 está pensado para los patinetes que encajan en la definición legal de VMP (hasta 25 km/h y dentro de los límites técnicos establecidos). Solo si un vehículo supera esos límites dejaría de considerarse VMP y pasaría a requerir matriculación como vehículo a motor, un supuesto distinto y con un procedimiento diferente.