El permiso de conducir ya tiene edad límite tras la nueva norma de la DGT y una restricción: el asiento del copiloto "siempre debe ir ocupado por un acompañante capaz "

A los 17 años, son muchos los jóvenes que cuentan los días del calendario con nervios para poder alcanzar la mayoría de edad y poder realizar los exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y convertirse en conductores.

Sin embargo, esa espera está a punto de cambiar tal y como confirman desde la DGT. La posibilidad de conducir un turismo a los 17 años por las carreteras de los Estados miembros de la Unión Europea será posible gracias a un cambio legislativo que se encuentra recogido en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205. Esta norma, aprobada en noviembre del año pasado, establece que los jóvenes de esa edad podrán optar a sacarse el permiso de conducción de la clase B aunque, eso sí, hasta que cumplan la mayoría de edad jamás irán solos al volante. En sus coches el asiento del copiloto siempre debe ir ocupado por un acompañante capaz de darles directrices mientras conducen. Una medida europea que aún debe transponerse a la normativa española (la fecha tope para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028) y para la que la Dirección General de Tráfico ya ha establecido un grupo de trabajo.

“La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el 98.02, y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado”, explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT. El objetivo de esta medida, según recoge la propia Directiva, es reforzar la seguridad vial y que el uso de estos permisos esté supeditado a la obligación de ir acompañado por un conductor experimentado.

Por su parte, el menor que desee convertirse en conductor deberá seguir el cauce habitual para conseguir su permiso de conducir que en España, por ejemplo, pasa por estudiar, examinarse del teórico y del práctico y superar ambas pruebas. En resumen, como cualquier otro aspirante al permiso B.

“Con la nueva Directiva el modelo formativo no se modifica. Este texto no regula cómo formar a tus conductores; explica los contenidos sobre los que debemos examinar para cada tipo de permiso, regula los tiempos de examen, los requisitos que deben cumplir los examinadores... pero no especifica un modelo formativo concreto y nosotros ya tenemos el nuestro”, especifica la subdirectora Montserrat Pérez.

Desde el punto de vista de la DGT, la conducción acompañada puede ser una opción atractiva en algunas circunstancias concretas. “Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían. Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 se va a ‘supervisar’ su conducción, lo cual también puede resultar positivo. No olvidemos que un porcentaje muy alto de nosotros, cuando nos sacamos el permiso, hemos conducido las primeras veces con alguien de confianza en el asiento del copiloto”, resume la subdirectora general de Formación y Educación Vial.