Multado con 200 euros por llevar la baliza v16 pero salir del coche con la prenda equivocada: la Guardia Civil extrema la vigilancia con la llegada del calor

Queda poco para que comience la operación salida del verano. La primera en los meses de julio y agosto con la obligatoriedad de la baliza v16. La compañía tecnológica Netun Solutions ha advertido de que el 83% de las incidencias en carretera en España no se señaliza actualmente mediante balizas V16 conectadas, pese a su obligatoriedad desde el pasado 1 de enero, lo que pone de relieve el bajo nivel de adopción de esta tecnología orientada a mejorar la seguridad vial.

Según un análisis de la empresa, solo el 17% de las asistencias en carretera que se realizan a diario se producen tras la activación de uno de estos dispositivos, que permiten señalizar el vehículo detenido sin necesidad de abandonar el habitáculo y facilitan su geolocalización en tiempo real.

En España se registran cerca de 11 millones de siniestros al año, de los cuales alrededor del 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de cuatro millones de intervenciones anuales o unas 12.000 diarias, de acuerdo con datos de Unespa. Sin embargo, las activaciones de balizas conectadas se sitúan en torno a las 2.000 al día, según cifras del Ministerio del Interior. Para la compañía, esta diferencia evidencia un problema relevante en la implantación de una herramienta que, además de mejorar la visibilidad del vehículo, permite su conexión con la plataforma DGT 3.0, facilitando la alerta a otros conductores y reduciendo el riesgo de atropellos.

Recientemente, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que la DGT va a dar "un nuevo impulso a la baliza de emergencia V-16 para que extender su uso y normalización de cara a la "operación verano" porque es "un elemento importante de seguridad vial". "Al final es un tema que salva vidas", ha defendido.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante. En este sentido, Pere Navarro ha señalado que, respecto a los triángulos de emergencia, la V-16 "todo son ventajas". "El triángulo tiene esa bajada del coche, la V-16 no. El triángulo no tenía luz, la V-16 mejor o peor, pero tiene una luz. El triángulo no estaba conectado, la V16 está conectada", ha indicado, para después añadir que la DGT tiene alrededor de 2.500 conexiones diarias sobre incidencias en la carretera.

No llevar la baliza v-16 en caso de accidente supone una multa de 80 euros. Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. ¿Qué pasa con el chaleco reflectante? El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.