Multado con 200 euros dentro de su vehículo pese a no superar la velocidad máxima en el radar de velocidad: la Guardia Civil extrema la vigilancia con el dispositivo de escucha

Cuando circulamos en coche, sobre todo, en viajes largos y vamos solos, la música o la radio son dos elementos indispensables para hacernos el trayecto mucho más ameno. Sin embargo, es importante cómo escuchamos esa música o pódcast que nos acompaña. Y es que la Dirección General de Tráfico (DGT) es clara a la hora de controlar nuestros dispositivos de audio.

Cuando pensamos en multas de tráfico, seguro que lo primero que nos viene a la cabeza son las sanciones por velocidad o, incluso la polémica con la baliza v-16. Pero debes saber que hay prohibiciones que, aunque sean válidas cuando andamos por la calle, al entrar en el coche para conducir son una falta grave, con sanción económica.

Tal y como explican los expertos de RACE, "a la hora de circular, resulta imprescindible mantener todos los sentidos centrados en la carretera, de manera que puedas reaccionar con antelación ante cualquier imprevisto y adaptar siempre tu conducción a las circunstancias y condiciones de la misma. No se trata solo de una imposición legal recogida en la Ley General de Circulación, sino también de una necesidad para protegerte a ti mismo, a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.

Desde RACE recalcan el motivo por el que es peligroso circular de esta manera. Conducir no es solo una tarea física, sino también una experiencia sensorial que demanda atención plena. En el caso que emplees este tipo dispositivo, es posible que recibas una multa por conducir con los cascos, pues su uso limita drásticamente la capacidad del conductor para captar sonidos cruciales del entorno como bocinas, sirenas de emergencia y otras advertencias del tráfico. Este hábito no sólo coloca al propio conductor en riesgo, sino que también pone en peligro la seguridad de otros usuarios.

No obstante, eso no significa que no puedas escuchar música o hablar por teléfono al conducir: existen alternativas legales y seguras para disfrutar de ambas sin que ello suponga una distracción, ni te arriesgues a recibir una multa por conducir con auriculares. Además de las restricciones a los auriculares, existen otras acciones que pueden resultar igualmente peligrosas durante la conducción. Por eso, evita enviar mensajes de texto (o cualquier uso del móvil), maquillarte, comer o fumar mientras conduces, ya que son prácticas incompatibles con la seguridad vial. Recuerda: la clave reside en mantener el enfoque en la carretera y adoptar prácticas que contribuyan a un entorno vial más seguro para todos, recuerdan desde RACE.