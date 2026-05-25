El Gobierno confirma el nuevo pago que tendrán que hacer los propietarios por aparcar con la nueva 'zona roja': "Menos de tres euros al mes"

Las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE) han dado mucho de que hablar y en algunas ciudades donde se ha producido su puesta en marcha la Justicia ha tumbado su uso y norma debido a errores en el procedimiento legislativo.

El caso más reciente y polémico se ha dado en Guadalajara. El Ayuntamiento llevará a la Junta de Gobierno Local que una modificación del sistema de aparcamiento regulado y controlado en la ciudad, centrada principalmente en eliminar la práctica totalidad de las nuevas plazas de zona azul, respetando la ampliación de la zona destinada a los residentes (zona roja).

Esta decisión es posible gracias al nuevo contexto derivado de la anulación de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el origen de la modificación del estacionamiento regulado y controlado es consecuencia fundamentalmente de la implantación de la ZBE en Guadalajara, "diseñada e impulsada por el gobierno anterior". Como consecuencia de la misma, con el anterior equipo de Gobierno se vincularon determinadas inversiones a la ZBE, entre ellas la del aparcamiento disuasorio de los Hermanos Fernández Galiano, según recuerda el equipo de Gobierno de Ana Guarinos en nota de prensa. La alcaldesa ha enmarcado además la implantación del nuevo sistema dentro de las obligaciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impuesta por la Ley de Cambio Climático aprobada por el Gobierno central en 2021 para municipios de más de 50.000 habitantes.

"El origen del problema está en la Zona de Bajas Emisiones", ha sostenido, responsabilizando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y acusando al anterior alcalde socialista, Alberto Rojo, de criticar ahora las consecuencias de una normativa que, según ha dicho, su propio partido impulsó.

Guarinos ha defendido el modelo planteado por el Ayuntamiento, basado en zonas blancas gratuitas, zonas rojas para residentes y zonas azules de rotación.

En este sentido, ha recordado que en el entorno de la calle Dos de Mayo, cuyas obra ha visitado este miércoles, se han habilitado 53 nuevas plazas libres y ha destacado que la zona roja permitirá a los vecinos aparcar por "menos de tres euros al mes". "Hay residentes que llegan a sus casas y no tienen posibilidad de aparcar", ha argumentado.

También ha reivindicado el papel de los aparcamientos disuasorios, citando el de Hermanos Fernández Galiano, donde, según ha explicado, se puede estacionar durante 24 horas por dos euros diarios.