Multa de 1.500 euros a un conductor pese a tener el coche aparcado correctamente: la Guardia Civil ya escanea las matrículas

Cuando pensamos en multas de tráfico puede que las de velocidad sean las primeras que nos viene a la cabeza. Los radares esparcidos por las principales carreteras españolas tienen el objetivo de vigilar que los conductores no sobrepasen los límites establecidos y respeten las velocidades obligatorias que marcan las señalas, así como el tipo de vía.

Sin embargo, existen otras sanciones con multas económicas muy altas que algunos conductores pasan por alto hasta que ya es demasiado tarde. Circular sin seguro obligatorio en España es una infracción muy grave que puede costarte entre 601 y 3.005 euros de multa. Además, tu vehículo puede ser inmovilizado y llevado al depósito municipal. En caso de accidente, deberás afrontar con tu propio dinero los daños personales y materiales causados, explican los expertos de RACE.

Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), un estudio reciente de la aseguradora Línea Directa calcula que en España circulan más de 2.600.000 de coches 'zombies' o vehículos sin seguro (un 8% de nuestro parque móvil), cifra resultante del cruce del Registro de Vehículos de la DGT y del Fichero Informático de Vehículos Asegurados (FIVA), a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros.

"Es muy complicado saber cuántos de los 2,6 millones de coches sin seguro que, oficialmente, existen en España están circulando. Pero, en cualquier caso, se trata de un incumplimiento normativo, ya que se utilicen o no, los vehículos deben estar asegurados en todo momento", afirman desde Línea Directa.

El estudio también señala que cada año se imponen 130.000 multas por circular sin tener seguro obligatorio, y que en la última década se han producido 300.000 accidentes con vehículos sin asegurar, siniestros que, además, son más graves, ya que la posibilidad de lesión se multiplica por 2,4. En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente.

Que un coche no lleve seguro se puede detectar en seguros gracias a la herramienta que utiliza la Guardia Civil desde hace unos años. Se trata del escáner policial. Se trata de un dispositivo móvil capaz de reconocer matrículas de forma inmediata mediante su cámara de vídeo e informar si tiene la ITV caducada, el seguro obligatorio en vigor o está dado de baja.

Basta con enfocar la matrícula del vehículo en movimiento o estacionado, sin introducir ningún dato, y el dispositivo le informará con un sonido característico si el vehículo NO puede circular por la vía pública. El sistema muestra, en un listado descargable, las últimas matrículas analizadas junto con toda la información del vehículo, el propietario, la ITV, el seguro, y lugar y fotografía del momento en el que se analizó el vehículo por el policía. Esta misma información se mostrará en color rojo cuando el vehículo presente alguna incidencia., tal y como explican desde ScanPolical.