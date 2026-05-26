Aviso a los conductores con caravanas anteriores a 2016: multas de hasta 200 euros por no presentar la dos v-19

Las ventas de autocaravanas y campers nuevas cayeron un 2,2% interanual en abril, hasta 664 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Una de las claves del descenso en las matriculaciones nuevas de autocaravanas (que caen un 21,2% interanual, hasta 345 registros) es debido a la bajada de matriculaciones destinadas al alquiler.

De su lado, las matriculaciones de caravanas nuevas se mantuvieron exactamente igual que en abril de 2025, con un total de 136 unidades el mes pasado, mientras que las matriculaciones de campers crecieron un 32,4%, hasta 319 unidades. El incremento también se ha dado en el mercado de segundo mano de autocaravanas y campers, con un aumento del 10,6%, pasando de 2.174 en abril de 2025 a 2.405 el mes pasado. Lo mismo ocurre con las ventas de caravanas de ocasión, que aumentan pasando de 615 en abril de 2025 a 672 el mes pasado (un 9,2% más).

Los conductores de caravanas o los nuevos propietarios que quiera hacerse con una para disfrutar este verano deben saber que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en su página web la Instrucción PROT 2026/04 sobre autocaravanas, la cual es una actualización de la publicada en 2023 sobre este mismo tema dado que era necesario, por un lado, introducir novedades normativas que se han producido en estos dos años y medio y, por otro, adaptar su contenido a los criterios definidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica de vehículos.

Respecto a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la nueva instrucción matiza los plazos de inspección aplicables, que varían dependiendo de si se trata de autocaravanas (vehículos de categoría M) o de furgones vivienda, o más coloquialmente, “camperizados”, (vehículos de categoría N) conforme se regula en el Real Decreto 920/2017, por el que se regula la Inspección . En el caso de las autocaravanas, la frecuencia de inspección es la siguiente: antigüedad de más de 4 años es bienal y la antigüedad de más de 10 años anual.

En el caso de los furgones vivienda, la frecuencia de inspección es la siguiente: antigüedad de hasta 10 años es anual y para aquellos con una antigüedad de más de 10, es decir, matriculadas de 2016 para atrás, la revisión será semestral.

No llevar la etiqueta de la ITV, también conocida como la v-19, supone una sanción de 200 euros.