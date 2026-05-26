Multado con 200 euros pero circular a la velocidad adecuada pero organizar mal el maletero: la Guardia civil extrema la vigilancia

Queda menos de un mes para que el verano entre oficialmente y seguro que ya son muchos los que tienen planificadas sus vacaciones de verano y escogido el destino en el que van a desconectar de la rutina del trabajo y las obligaciones.

Por ello, muchos desplazamientos se harán por carretera, por lo que hay que extremar la seguridad y cumplir con las normas. Y en esta ocasión no nos referimos solo a las normas de tráfico, como respetar la velocidad o llevar a mano la baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero. Si no también, de cómo organizamos nuestro coche y nuestro equipaje, dado que una mala carga puede ser motivo de sanción.

Como explican los expertos de RACE, no debes colocar la carga de cualquier forma. Prioriza tu seguridad y la de los tuyos cuando lleves el maletero lleno. Por eso, te aconsejamos que leas este artículo sobre cómo organizar el maletero de un coche. Por norma general, los objetos deben ir en el maletero. Su función es separar la carga de las personas y transportarla con la mayor seguridad posible. Si no te cabe todo en tu coche, es más recomendable que busques otro vehículo en el que puedas guardar todos los elementos en el maletero. Si no es posible, también tienes la opción de instalar un cofre en el coche o llevar un remolque, aunque esto también va a afectar a la aerodinámica del coche, al consumo y a su comportamiento en carretera.

Como última opción y la que menos recomienda el RACE, puedes llevar objetos dentro del habitáculo, pero siempre que vayan sujetos adecuadamente, en ningún caso deben ir sueltos. Lo aconsejable es que lleves los objetos más pesados en el maletero y que dejes para el habitáculo objetos ligeros y fáciles de sujetar como un bolso o una mochila pequeña. Si no te queda otra que llevar objetos más pesados dentro del coche, es recomendable que estén lo más próximo al suelo. El hueco detrás del asiento del conductor y su acompañante pueden ser una buena opción. Utiliza los propios cinturones de seguridad del coche para sujetar la carga o, si no, compra correas de estiba o tensores.

Por último, si recurrimos a una baca o un cofre, hay una serie de infracciones que podemos cometer y que nos costarían unos cuantos euros de multa. Llevar el equipaje en la baca sin los sistemas de sujeción adecuados o sin la señalización V-20 cuando es necesario puede suponer hasta 200 euros, mientras que si la carga sobresale de los límites y márgenes del coche sin la señalización correspondiente, también serían hasta 200 euros de sanción. Si no sujetamos bien la carga y esta cae a la vía, podría haber multa de hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos, dependiendo de la gravedad de la situación que ocasione este bulto perdido.