Multado con 500 euros por su enfado con el conductor de otro vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia y ya castiga

El 74% de los conductores se 'transforma' al volante e insulta habitualmente a otros usuarios de la vía, según un estudio de la Fundación Línea Directa, que ha presentado este martes la iniciativa 'Conductor sostenible: una nueva forma de estar al volante'.

Según la encuesta realizada a 1.700 conductores, más de 7 millones de conductores adelanta bruscamente para intimidar, el 33% no respeta habitualmente los límites de velocidad y alrededor de 23 millones carecen de una sólida conciencia medioambiental. "Solo el 6% del censo de conductores pueden considerarse completamente sostenibles", concluyen los autores del estudio.

La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, ha afirmado que "ser un conductor sostenible es entender" que las decisiones al volante "afectan a la convivencia con los demás, a la seguridad y al planeta".

"Por eso, desde la Fundación Línea Directa defendemos una conducción con respeto, más calmada y consciente, en la que se respeten las normas, al resto de los usuarios y al medioambiente para lograr el objetivo de todos, que es llegar a las cero víctimas en accidente de tráfico", ha indicado.

Respecto a la relación con el resto de los usuarios de la vía, el informe muestra que hay conducotres que adelantan "como sea" (11%) o insultan a otros automovilistas (74%). Además, el 29% de conductores admite utilizar el claxon de manera repetida como forma de queja y 3,7 millones reconocen haber retado a otros automovilistas a salir del coche.

El informe Seguridad Vial en el entorno laboral, de la Fundación MAPFRE, se hace eco de algunos estudios según los cuales el 30 por ciento de los ciudadanos considera que la agresividad de los conductores es una de las principales causas, directas o indirectas, de los accidentes de tráfico urbanos, tal y como recogen desde RACE. La agresividad, además, multiplica por 10 el riesgo de sufrir accidentes con víctimas, y por 30 el del riesgo de involucrarse en un siniestro con heridos graves, según otro estudio de la Fundación Línea Directa e INTRAS. Entre las conductas que pueden ayudarnos a identificar a un conductor agresivo, está el hecho de que no respetan la distancia de seguridad; se ‘pican’ frecuentemente con otros conductores; realizan cambios bruscos de velocidad, acelerando en exceso y frenando repentinamente; llegan a los semáforos a demasiada velocidad y luego salen los primeros; y se molestan cuando otra persona les adelanta.

Estas conductas pueden, además, acarrear importantes multas de tráfico: no respetar la distancia de seguridad o acelerar para dificultar la reincorporación de otro vehículo que nos está adelantando, por ejemplo, se castiga con 200 euros. Por otro lado, la conducción temeraria se castiga con 500 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carnet.