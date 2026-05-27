Adiós a aparcar en el centro de la ciudad: la medida del Senado que se suma a las ZBE para acabar con los parking en el centro de la ciudad y ponerlos a las afueras
Proponen garantizar la "conexión eficiente" de estos aparcamientos disuasorios con los centros urbanos, mediante sistemas de transporte público de alta frecuencia, accesibles y sostenibles
La Comisión General de Entidades Locales del Senado abordará este miércoles una iniciativa de varios aliados parlamentarios del Gobierno para dejar de construir nuevos aparcamientos en el interior de los núcleos urbanos consolidados.
Se trata de una moción --iniciativa no legislativa-- presentada por el Grupo Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Asociación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por Pitiusas), que busca la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales para revisar los planes de movilidad urbana.
Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, estos aliados del Gobierno buscan que, en vez de construir garajes en el centro de la ciudad, se fomente la creación de aparcamientos disuasorios en las periferias urbanas, "adecuadamente dimensionados y estratégicamente ubicados, que permitan interceptar el tráfico antes de su entrada en la ciudad".
Para ello, proponen garantizar la "conexión eficiente" de estos aparcamientos disuasorios con los centros urbanos, mediante sistemas de transporte público de alta frecuencia, accesibles y sostenibles.
El texto también promueve "medidas complementarias de restricción del tráfico en los centros urbanos", tales como zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones progresivas y limitaciones de acceso a vehículos privados.
Por último, instan al Gobierno a desarrollar "campañas de concienciación ciudadana sobre los beneficios de la movilidad sostenible" y priorizar la financiación estatal y europea hacia proyectos que sigan este modelo de movilidad disuasoria y sostenible, especialmente en territorios insulares.
Estas medidas que defiende la movilidad sostenible van ligadas también a la incorporación en más ciudades de las denominadas Zonas Bajas en Emisiones (ZBE) que pretende sacar a los vehículos más contaminantes del centro de la ciudad.
Para los que aún desconozcan en qué consisten, las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas delimitadas donde el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes están restringidos. Su objetivo es mejorar la calidad del aire, mitigar el cambio climático y proteger la salud pública mediante el uso de distintivos ambientales de la DGT.
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