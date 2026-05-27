La multa de 1.250 euros que van a recibir los conductores de moto por no llevar el resguardo: la Guardia Civil se pone seria y extrema la vigilancia

El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de abril con un crecimiento del 23,4%, alcanzando las 26.150 unidades, mientras que acumula un alza del 25,6% en lo que va de año, consolidando un total de 89.687 registros en la categoría.

Este impulso confirma la trayectoria ascendente que vive el conjunto la categoria L y refleja una evolución estructural positiva del mercado, según ha destacado este lunes Anesdor, tras compartir las cifras del sector.

La motocicleta fue la categoria con mayor incremento, con un avance del 32,3%, impulsado por la fuerte demanda de modelos de los segmentos de carretera (30%) y más concretamente de trail (55,5%). Los scooters también evolucionaron favorablemente, con un alza del 15,9%. Por su parte, el mercado del ciclomotor creció un 8,6%.

De su lado, el mercado de triciclos cerró abril con un avance del 22,4%. Por su parte, los microcoches y microvans registraron una de las subidas más potentes del mes, con un alza del 84,8%. Por regiones Aragón (59,5%), Asturias (47,8%) y Andalucía (43%) registraron las mayores alzas del mes. Por el contrario, en regiones como Madrid (-3%) o la Comunidad Valenciana (-1,5%) las matriculaciones descendieron.

A la hora de viajar en motocicleta hay que tener en cuenta las normas de velocidad y circulación pero, también llevar al día la documentación reglamentaria de nuestro vehículo. Tal y como explican los expertos de RACE, los conductores de ciclomotores y motocicletas son usuarios vulnerables de las vías. Y esto es así porque estos vehículos tienen un mayor nivel de letalidad en caso de siniestro, son menos estables y menos visibles si se comparan con los coches.

Existen diferentes sanciones propias para estos conductores, como ir sin casco, que supone una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos de carnet de conducir. Pero, además, hay otra cuya sannción económica es aun mayor. Circular sin que el vehículo tenga en vigor un seguro que cubra la responsabilidad civil obligatoria: entre 650 euros (ciclomotores) y 1.250 euros en el caso de motocicletas.