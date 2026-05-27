Multado un conductor con 200 euros pese a conducir a menos de 120 kilómetros por hora y la v-19 en regla: la Guardia Civil vigila el interior del coche en autovía con su nuevo arda aéreo

En menos de un mes comienza el verano y con él llega la operación salida donde se esperan millones de desplazamientos por carretera de conductores y familia que están deseando abandonar la rutina de la ciudad y disfrutar del merecido descanso.

Tal y como se estima desde la Dirección General de Tráfico (DGT) la gran mayoría de desplazamientos se realizará por carretera, por lo que los conductores deben extremar la precaución al volante y cumplir con las normas de tráfico, ya no solo por no recibir una sanción económica, sino por respetar la seguridad del resto de conductores. También hay que contar con llevar la baliza v-16 en la guantera y utilizarla en caso de avería y la v-19 al día. Esto es la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Las operaciones salida se refuerzan con controles, radares y más vigilancia por parte de Tráfico. Pero también existe nuevas formas de comprobar el interior de los coches y sancionar a los conductores que cometen alguna infracción durante la circulación.

Las distracciones al volante son unas de las grandes protagonistas en ese número de accidentes y conducir usando el móvil es una de las imprudencias más graves y comunes que cometen los conductores en España. Ir conduciendo con el móvil es muy peligroso y por eso se ha endurecido el castigo por utilizarlo cuando vas al volante. ¿Cuál es ahora la multa por ir conduciendo con el móvil y cuántos puntos te pueden quitar?

Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

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El organismo que preside Pere Navarro advierte: “Si marcáramos un número en el móvil mientras conducimos a una velocidad de 100 km/h recorreríamos 140 metros antes de levantar la vista del móvil y pisar el freno, logrando frenar completamente en unos 155 metros. La distancia total necesaria para frenar a esa velocidad sin ningún tipo de distracción es de unos 28 metros. Habrías recorrido sin control unos 120 metros, que es la longitud de un campo de futbol. Piensa en todo lo que puede pasar en ese espacio”.