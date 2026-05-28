Atención conductores: la "abeja" de la Guardia Civil de Tráfico ya pone multas en las carreteras españolas

La Guardia Civil de Tráfico también tiene ojos en el cielo y pone multas desde las alturas. Hablamos de los helicópteros "Pegasus", temidos por todos los conductores. Aunque entre los ciudadanos son conocidos como "Pegasus", en la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT se llaman "abejas". Este nombre está relacionado con los colores de las aeronaves, con rayas amarillas. “Igual que ‘Cuco’ se utiliza para los de la Guardia Civil o ‘Ángel’ para los de la Policía, en nuestro caso es 'Abeja'”, explican.

Estos helicópteros disponen de un avanzado sistema de radar y cámara giroestabilizada para cazar infracciones. El radar que incorporan cuentan con dos cámaras: una para la imagen más general y otra para el detalle. Con estas herramientas, se envían imágenes de forma continua al Centro de Gestión de Tráfico para que pueden comprobar, por ejemplo, la densidad que existe en una vía.

A unos 1.000 pies de altura, algo más de 300 metros, las 'Abejas' de la UMA vuelan siempre con un piloto y un operador de cámara.

“Nosotros detectamos comportamientos que resultan llamativos, normalmente porque llevan una velocidad demasiado lenta o excesivamente rápida. El cinemómetro realiza tres mediciones y luego nos da la media de la velocidad. Si van muy lentos normalmente es porque están desarrollando otra actividad dentro del habitáculo. Entonces se enfoca y podemos ver qué está haciendo el conductor y si lleva las manos adecuadamente sobre el volante, por ejemplo”, comenta José Manuel Gamo, operador de vigilancia aérea, sobre el funcionamiento de los helicópteros "Pegasus".

Infracciones más frecuentes

Según datos de la DGT, las infracciones más frecuentes de las "Abejas" son excesos de velocidad, no respetar las señales de Stop y Ceda el Paso, cambios de sentido irregulares, no respetar la distancia de seguridad y uso del móvil al volante. ¿Dónde ponen más sanciones? El 60% de las multas se producen en autovías, un 20% en autovías y otro 20% en carreteras convencionales. En este sentido, las vías más sancionadas son la A7 y la AP7, donde actúan patrullas de Málaga y Valencia.

Por tipo de vehículos, el 86,8% son coches y motos, el 12,4% furgonetas y el 0,9% camiones. La patrulla que más sanciones pone es la de Madrid, con 4.000 al año. Triplica a la segunda en número. Los periodos con más multas son marzo, febrero y abril, y en particular los viernes.