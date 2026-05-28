Carlos Sedano, experto en seguridad vial, sobre los conductores nacidos antes de 1961: “El certificado médico para renovar el carnet va a ser más exigente”

Está en boca de todos y tampoco es una novedad. Los

conductores nacidos entre 1956 y 1961 que este año quieran renovar su carnet de conducir

entran en un tramo de edad en el que la renovación es más corta. Es decir, los permisos de motocicleta, coche y moto, AM, A1, A2, A, B y Licencias de Conducción tienen una validez de 10 años hasta los 65, pero a partir de esa edad la renovación debe hacerse cada cinco años.

Tanto para los mayores de 65 como para los que no las condiciones siguen siendo las mismas: cumplir con los requisitos y pasar el reconocimiento médico que se realiza en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. En estos centros se evalúan aptitudes como la visión, audición, coordinación, reflejos y estado general que sea compatible con la conducción.

En este sentido, la DGT también señala que “si el doctor comprueba que padeces enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse,

el periodo de validez de tu permiso será menor

”.

Con el paso de los años muchas de estas aptitudes físicas y psicotécnicas se ven mermadas y por eso es necesario evaluarlas en un menor espacio de tiempo. Así los mayores de 65 años deberán ponerlas a prueba cada 5 años.

Renovación del carnet de conducir más exigente

Sobre esta cuestión le han preguntado en el programa Más de uno Málaga, de Onda Cero, al experto en seguridad vial Carlos Sedano. Este profesional comenta una novedad importante que también introduce la Comunidad Europea y “son los pasos para conseguir ese certificado médico que todos debemos realizar (...) pero hay que asegurarse de que esas personas sean seguras para ellas mismas y para el resto del tráfico”.

“Lo que se ha cambiado es la dificultad de pasar ese test, que es una parte psicotécnica con preguntas y otra física, a los

mayores de 65 años

y eso va a ocurrir este mes de mayo a los mayores nacidos antes de 1961, van a tener un certificado médico que va a ser algo más exigente”, avanza Sedano.

Lo mismo ocurre para aquellos conductores que quieran renovar el permiso a partir de los 70 años, “también hay una subida en el nivel de exigencia a la hora del certificado médico”, asegura.

En este sentido, el experto en seguridad vial recuerda que si una persona está sana no tiene que haber ningún problema pero si el conductor presenta “un problema cognitivo, de huesos, muscular, de oído o de vista todo eso se va a detectar y va a ser mucho más exigente”.

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Por último, Sedano recuerda que los conductores que no renueven el carnet se exponen a una multa de 200 euros o, incluso, si tiene un accidente el seguro del vehículo podría no hacerse cargo de la indemnización ya que no se está cumpliendo parte del acuerdo. Si las autoridades te piden que muestres el carnet de conducir y lo tienes caducado pueden, incluso, inmovilizar el vehículo.